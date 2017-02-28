Для новокузнечан приготовили 2 пляжа и 11 мест массового отдыха у воды.
В Центральном районе это пляж «Левобережный», места массового отдыха у воды «Водный», «Уют», «Черёмушки». Люди с ограниченными возможностями здоровья могут искупаться в бассейне «Черёмушки-1».
В Кузнецке для горожан приготовили пляж «Топольники-2». Для людей с ограниченными возможностями здоровья — «Топольники».
Жители Заводского района могут поплавать в месте отдыха у воды «Дельфин». А в вейкборд-парке «WODA» купаться нельзя, но зато можно покататься на водных лыжах.
В Орджоникидзевском районе для горожан готовы места отдыха «Пурга», «Юга» и «Юга-1» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Куйбышеве поплавать можно у «Шале».
Напоминаем читателям, что купаться в водоёмах можно только в специально оборудованных местах.
Как ранее писал ВашГород.ру, в эти выходные нас ждёт жара.
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