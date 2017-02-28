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Сразу пять экипажей ДПС пытались забрать снегоход у новокузнечан

Сегодня 12:00
718
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
instagram

В Новокузнецке 5 экипажей ДПС и сотрудники полиции пытались забрать снегоход у работников СТО на штрафстоянку. Причиной послужило отсутствие шлема и полиса ОСАГО.

Инцидент произошёл на одной из станций технического обслуживания на улице Лизы Чайкиной. Экипаж ДПС заметил как по территории СТО автомеханик перегонял снегоход из одного бокса в другой. Сотрудники ГИБДД решили остановить транспортное средство.

«Экипаж ГИБДД прятался в кустах и штрафовал автомобилистов за неправильный проезд железнодорожного переезда. Один из мастеров решил перегнать снегоход по территории СТО. В этот самый момент данный экипаж заехал на территорию нашей станции. Дорожные полицейские заявили, что мастер не имеет прав на управления снегоходом, двигался без шлема, а также на снегоход нет страховки», — рассказал журналистам ВашГород.ру директор СТО Сергей Щербаков.

По словам Сергея Щербакова, сотрудники ГИБДД решили отправить снегоход на штрафстоянку. Они вызвали эвакуатор и других патрульных. А работники СТО пригласили хозяина снегохода, доводы которого также не устроили инспекторов.

В итоге через некоторое время съехались 5 экипажей ДПС. Также на подмогу инспекторы вызвали наряд ППС. После этого, дорожные полицейские самоотверженно погрузили снегоход на эвакуатор.

Но работники СТО не собирались просто так сдаваться и продолжали протестовать против действий сотрудников ГИБДД. Так как по их словам, технику изъяли у них незаконно.

«В финале истории подъехал их какой-то начальник и потребовал вернуть снегоход обратно», — добавил Сергей Щербаков.

Однако механика, который перегонял снегоход по территории СТО, сотрудники ДПС без штрафов всё же не оставили. Инспекторы выписали протокол за управление без прав, отсутствие полиса ОСАГО, номеров и документов.

Хотя Сергей Щербаков говорит, что все документы в порядки, отсутствует лишь полис ОСАГО. В настоящее время работники СТО и владелец снегохода намерены обратиться в вышестоящие инстанции, чтобы опротестовать действия сотрудников ДПС.

Комментарии 8
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вот это да
3 2
ВГ,вы проверяете ошибки в тексте перед его размещением? Предлагаю свои услуги в корректировке и редактировании текстов!))
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Акрихин
6 0
Интересная ситуация?
Получается ...что любой сотрудник может придти ко мне в ограду и потребовать наличие прав на работу с газосварочным оборудованием и так далее..)))
Имеют ли право сотрудники ДПС вмешиваться в производственный процесс СТО?
Ведь многие из нас оставляя авто в сервисе....не пишем доверенность и не вписываем в страховой полис сотрудников СТО!
Устроили клоунаду!)))
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123
3 0
беспредел гаев.
Не гаев, а ГЕЕВ!!!
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Читатель
2 0
Сказочные идиоты, они бы еще в парке Гагарина на аттракционах с машинками права и полисы требовали, там же тоже "транспортное средство". Совсем оголодали бедняги. Как в анекдоте: "Экзамен в полиции. Студенту нужно доколупаться до столба. Студент подходит, смотрит на столб, видит объявления на нем - "Коммерцией занимаешься?, смотрит вниз, столб вкопан - " Окопался, говоришь?", смотрит вверх, провода - "Связи имеешь?" Так и здесь, увидели, то что захотели и доколупались до воздуха
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Артём 9678
0 0
но он двигался не по дороге,
к примеру здесь, мне как то полийеские объяснили:
ты без прав можешь придти в участок и поездить на полицейской машине по территории, но по дорогам - нельзя

однако, тут в голову никому не придёт пытаться спорить с полицией или природоохранным инспектором, когда они будут что-то конфисковать
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Вадим
0 0
Не понял, на каком основании хотели эвакуировать? Мусара совсем берега попутали?
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мимоходом
0 0
Вот уроды!5(!!!!!!!!)экипажей занимались этой х...ней и,надо думать,не 10минут!!!в итоге,один хрен ,ничего у них не получилось,а где-то их ждали попавшие в дтп люди.
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