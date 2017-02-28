В Новокузнецке 5 экипажей ДПС и сотрудники полиции пытались забрать снегоход у работников СТО на штрафстоянку. Причиной послужило отсутствие шлема и полиса ОСАГО.

Инцидент произошёл на одной из станций технического обслуживания на улице Лизы Чайкиной. Экипаж ДПС заметил как по территории СТО автомеханик перегонял снегоход из одного бокса в другой. Сотрудники ГИБДД решили остановить транспортное средство.

«Экипаж ГИБДД прятался в кустах и штрафовал автомобилистов за неправильный проезд железнодорожного переезда. Один из мастеров решил перегнать снегоход по территории СТО. В этот самый момент данный экипаж заехал на территорию нашей станции. Дорожные полицейские заявили, что мастер не имеет прав на управления снегоходом, двигался без шлема, а также на снегоход нет страховки», — рассказал журналистам ВашГород.ру директор СТО Сергей Щербаков.

По словам Сергея Щербакова, сотрудники ГИБДД решили отправить снегоход на штрафстоянку. Они вызвали эвакуатор и других патрульных. А работники СТО пригласили хозяина снегохода, доводы которого также не устроили инспекторов.

В итоге через некоторое время съехались 5 экипажей ДПС. Также на подмогу инспекторы вызвали наряд ППС. После этого, дорожные полицейские самоотверженно погрузили снегоход на эвакуатор.

Но работники СТО не собирались просто так сдаваться и продолжали протестовать против действий сотрудников ГИБДД. Так как по их словам, технику изъяли у них незаконно.

«В финале истории подъехал их какой-то начальник и потребовал вернуть снегоход обратно», — добавил Сергей Щербаков.

Однако механика, который перегонял снегоход по территории СТО, сотрудники ДПС без штрафов всё же не оставили. Инспекторы выписали протокол за управление без прав, отсутствие полиса ОСАГО, номеров и документов.

Хотя Сергей Щербаков говорит, что все документы в порядки, отсутствует лишь полис ОСАГО. В настоящее время работники СТО и владелец снегохода намерены обратиться в вышестоящие инстанции, чтобы опротестовать действия сотрудников ДПС.