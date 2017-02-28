Российских городов в списке самых чистых в мире нет. А вторую пятёрку поделили между собой города Европы.

Дессятое место занял город Фрайбург в Германии. Когда-то этот город не был очень чистым, но потом городские власти рьяно взялись за дело и достигли отличных результатов, сообщают «Вести».

На девятом месте рейтинга расположился норвежский Осло. Восьмую позицию заняла столица Финляндии Хельсинки. На седьмом месте оказался новозеландский город Веллингтон. Шестое место рейтинга на сей раз досталось Копенгагену. Несмотря на то, что столицу Дании ежегодно посещают миллионы туристов, на улицах здесь просто идеальная чистота.

На пятом месте рейтинга оказался японский город Кобе. Интересно, что улицы там моют шампунем. Четвертая позиция осталась за американским Меннеаполисом.

Третье место занимает город Гонолулу, находящийся на Гавайских островах. Здесь очень чистый воздух, чистые пляжи и не менее чистые улицы. Второе место за Аделаидой, где налажена практически идеальная система переработки отходов. Также в городе действуют жесткие штрафы за мусор и сор на улицах.

На первом месте обосновался канадский Калгари. В этом городе не только прекрасная экологическая обстановка, но и безвредная для природы система переработки отходов. Калгари удерживает звание самого чистого города мира уже второй год подряд.