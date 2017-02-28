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От автомобилей Лада отказываются

Сегодня 09:00
1019
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Smotorom.ru

Жители Европы отказываются от автомобилей бренда LADA. По данным Европейской ассоциации производителей, всего моделей Lada было продано в минувшем месяце всего 448 единиц.

В прошлом году количество автомобилей в мае было продано 460 штук. Таким образом спрос со стороны европейцев на машины российского производства снизился на 2,6%. Всего же с начала 2017 года было реализовано 1 981 транспортных средств данного бренда.

Однако даже такие скромные показатели позволили обогнать концерн Chevrolet, продавшему на территории Европы за март лишь 213 экземпляров.

Комментарии 5
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Прохожий
4 0
Как же так то?В стране вставшей с колен и вдруг "автомобиль""ЛАДА" не пользуется спросом?
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Андрей
8 4
Давно уже пора,запчасти стоят дороже чем на японца и качество не сравнить
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КоляYeti 13344
3 0
Вот те нате..., а нам благозвучные рейтинги втюхивают
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123
7 0
Читал, что в СССР наши инженеры разработали коробку автомат еще в 60-х годах.. ХЗ почему ее не пустили в серию. Думаю, что и сейчас у наших ученых полно разработок, но их либо выкрадывают буржуи, либо не дают им жизнь по причинам потери продаж существующего хлама. На сегодня уверен, что многие бы пересели на Теслы, вопрос только в цене и запасе хода, который упирается в емкость батарейки. Как только ученые решат вопрос с батарейкой, то все пересядут на "теслы". А говно таз уйдет в историю..
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Прохожий
0 0
Единственно из "АВТОВАЗА"уважаю ВАЗ 2106.Поистине не убиваемая крепкая машина,хотя ныне использую Toyota.
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