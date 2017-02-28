Жители Европы отказываются от автомобилей бренда LADA. По данным Европейской ассоциации производителей, всего моделей Lada было продано в минувшем месяце всего 448 единиц.
В прошлом году количество автомобилей в мае было продано 460 штук. Таким образом спрос со стороны европейцев на машины российского производства снизился на 2,6%. Всего же с начала 2017 года было реализовано 1 981 транспортных средств данного бренда.
Однако даже такие скромные показатели позволили обогнать концерн Chevrolet, продавшему на территории Европы за март лишь 213 экземпляров.
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