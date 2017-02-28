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Недвижимость и строительство

Имущество крупного завода в Новокузнецке продают за 350 миллионов

Сегодня 10:30
1548
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1001tema.ru

Имущество ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ) продадут за 350 миллионов рублей. Аукцион назначен на 27 июля.

Как сообщает «Ъ», самый дорогой лот — требования к ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» на сумму 300 миллионов рублей. Они продаются по стартовой цене 240 миллионов рублей.

Из основных фондов по стартовой цене 60,32 миллиона рублей продается комплект различного производственного оборудования (прессы, печи нагревательные, краны, станки и т. п.). За 24,38 миллиона рублей — различные сооружения завода (газопроводы, автодороги, ограждения, мост пешеходный), за 19,34 миллиона — машина плазменной резки «Енисей», стенды сборки вагонов, кантователь и др.

Напомним, ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявлял о возможностях восстановления производства на Новокузнецком вагоностроительном заводе (НкВЗ).

«Мы вышли с предложением Сбербанку не резать завод и не продавать его. Мы предложили кредиторам стать участниками бизнеса. Если нам удастся возобновить производство вагонов на НкВЗ, моем родном предприятии, это станет отдельным разделом истории Новокузнецка. Если мы этого добьемся, это будет замечательно для города. Мы не только сохраним завод, мы сможем его по новой запустить. Мы реанимируем предприятие и сохраним рабочие места», — заявил глава Новокузнецка.

Общий размер кредиторской задолженности НкВЗ на 16 ноября 2015 года составил 5,5 миллиардов рублей.

Комментарии 8
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Пупс новокузнецкий
7 4
Когда распродадут все объекты, начнут продавать людей.
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Сталин
12 3
Кузнецов еще раз доказал какой он балабол! Если он начинает обещать позитив-заканчивается все распродажей и развалом!
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ага .....
1 5
Когда распродадут все объекты, начнут продавать людей.
да кому ты нафиг нужен?
от тебя больше вреда, чем пользы.
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Агент Госдепа
4 0
Они решили сделать из Новокузнецка второй Лас-Вегас, куда люди будут приезжать только для развлечений? Так ведь и развлекаться, вроде, особо негде. А скоро будет и не на что, как только последний завод с молотка пустят.
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Михаил
8 0
Господа! Давайте зрИть в корень, на политическую верхушку региона и их подельников в виде региональных миллиардеров и прихлебателей в виде замов и назначенцев-руководителей (мэров и т.п.). "Создатели" НКВЗ не смогли спрогнозировать спрос - сбыт продукции завода даже на пятилетку. С таким же успехом можно было запустить завод по выпуску ломов, хромированных, из "победита"... Неужели нельзя было поинтересоваться состоянием вагонного парка и динамикой перевозок у ОАО РЖД, ну прессу по читать, куда движется экономика России и мировая. Что, у нас в стране инфраструктурный бум со значительным увеличением ж. д. сети и ростом потребления грузов, доставляемых по ж. д? Да, копать угля стали больше, но в основном в Кузбассе, для экспорта за деньги (не за рубли), за границу вывозить т.е. Но остальные то перевозки ж. д. транспортом сократились гораздо больше, высвободился подвижной состав. РЖД бьётся на смерть за сокращение периода оборота вагонов, что тоже сокращает потребность в подвижном составе. Регионы с губернаторами, заботящимися о своём населении, газифицируют частный сектор в том числе, что тоже снижает потребность в вагонах.. Всё ведь элементарно, если не командовать экономикой, как батальонами на амбразуры, а руководить. Увы, хан Кузбасса командир, способный только на Пиррову победу, постоянно доказывая, кто в регионе хан - не понравились законно скупившие акции владельцы КМК (МИКОМ) - предприятие отобрали и развалили, забастовали голодные шахтёры Междуреченска - зачинщиков под суд по указанию хана... Когда же хоть кто то ответит за развал экономики Кузбасса, ну хотя бы за вечно чёрную и мазутную от пром. отходов воду р. Аба при опустошённом от промышленности регионе?
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123
2 0
Опять недомерок лоханулся. Гнать надо этого укурка! Карма у него нехорошая. Оно лузер по жизни. Все на что оно способно, это бегать на полусогнутых и прислуживать барину.
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Наталья
0 0
Вообще нормально продают имущество завода чтобы вернуть долги кредиторам, а людям которых сократили не надо деньги возвращать)?
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Миша
0 0
Вообще нормально продают имущество завода чтобы вернуть долги кредиторам, а людям которых сократили не надо деньги возвращать)?
Так кредитором же является Сбербанк? Ему теперь принадлежит завод. Органам гос.управления банки не подчиняются, но зато именно банки активно осуществляют все зарубежные санкции. Предложение администрации совместного бизнеса с банком означает, что администрация предоставит людей, которые своим трудом этот долг отработают, хотя это долг бывшего собственника? Именно таким образом санкции США против банков ложатся на плечи рабочих, которые на своих заводах обогащают частные банки, мошенников-собственников, чиновников, "зарубежных партнёров" взамен на еду.
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