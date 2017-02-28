Имущество ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ) продадут за 350 миллионов рублей. Аукцион назначен на 27 июля.

Как сообщает «Ъ», самый дорогой лот — требования к ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» на сумму 300 миллионов рублей. Они продаются по стартовой цене 240 миллионов рублей.

Из основных фондов по стартовой цене 60,32 миллиона рублей продается комплект различного производственного оборудования (прессы, печи нагревательные, краны, станки и т. п. ). За 24,38 миллиона рублей — различные сооружения завода (газопроводы, автодороги, ограждения, мост пешеходный), за 19,34 миллиона — машина плазменной резки «Енисей», стенды сборки вагонов, кантователь и др.

Напомним, ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявлял о возможностях восстановления производства на Новокузнецком вагоностроительном заводе (НкВЗ).

«Мы вышли с предложением Сбербанку не резать завод и не продавать его. Мы предложили кредиторам стать участниками бизнеса. Если нам удастся возобновить производство вагонов на НкВЗ, моем родном предприятии, это станет отдельным разделом истории Новокузнецка. Если мы этого добьемся, это будет замечательно для города. Мы не только сохраним завод, мы сможем его по новой запустить. Мы реанимируем предприятие и сохраним рабочие места», — заявил глава Новокузнецка.

Общий размер кредиторской задолженности НкВЗ на 16 ноября 2015 года составил 5,5 миллиардов рублей.