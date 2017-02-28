Эксперты составили палитру из 65 цветов для машины, которая будет в тренде в ближайшие четыре-пять лет.

По прогнозу, на пике моды будут тёплые и бежевые тона. Это связано с тем, что в мире всё больше внимания уделяют красоте человеческого тела. Помимо этого, вы не допустите ошибку, купив автомобиль пастельного или хроматического цвета.

В тренде будет и насыщенно-голубой: он символизирует цифровую эру, пишет портал Motor.

Примечательно, что в своём предыдущем исследовании эксперты BASF выяснили, что в России предпочитают белые, чёрные и серые машины. На четвёртом месте по популярности — синий цвет.