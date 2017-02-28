Холодный и дождливый апрель привёл к тому, что в России быстрее обычного растут цены на овощи.

Сильнее всего подорожали лук, свёкла, морковь, капуста и картошка. Это связано ещё и с тем, что на складах кончаются запасы овощей. Предварительно, цены ещё могут резко вырасти в августе-сентябре, пишет Novokuznetsk.su.

Рост цен подтверждает статистика. В мае в Новосибирской области на 51% по сравнению с апрелем подорожала капуста, на 36% - картошка, на 28% лук. Стоимость моркови увеличилась на 16%, а свёклы — на 9%. Такую информацию приводит Единая межведомственная информационно — статистическая система.

В Кемеровской области набор для борща тоже подорожал, но темпы другие, нежели в Новосибирске. Например, капуста стоит больше на 59% по сравнению с июнем, а вот картошка и морковка подорожали не так быстро, как в столице Сибири — всего на 20% и на 15% соответственно. Зато быстрее поднялись в цене лук и свёкла — на 44% и 21% соответственно.

Во второй половине июня уже поздно сажать большинство овощей на даче, так что, не исключено, что из-за высоких цен покупатели предпочтут торговым сетям частников.