Холодный и дождливый апрель привёл к тому, что в России быстрее обычного растут цены на овощи.
Сильнее всего подорожали лук, свёкла, морковь, капуста и картошка. Это связано ещё и с тем, что на складах кончаются запасы овощей. Предварительно, цены ещё могут резко вырасти в августе-сентябре, пишет Novokuznetsk.su.
Рост цен подтверждает статистика. В мае в Новосибирской области на 51% по сравнению с апрелем подорожала капуста, на 36% - картошка, на 28% лук. Стоимость моркови увеличилась на 16%, а свёклы — на 9%. Такую информацию приводит Единая межведомственная информационно — статистическая система.
В Кемеровской области набор для борща тоже подорожал, но темпы другие, нежели в Новосибирске. Например, капуста стоит больше на 59% по сравнению с июнем, а вот картошка и морковка подорожали не так быстро, как в столице Сибири — всего на 20% и на 15% соответственно. Зато быстрее поднялись в цене лук и свёкла — на 44% и 21% соответственно.
Во второй половине июня уже поздно сажать большинство овощей на даче, так что, не исключено, что из-за высоких цен покупатели предпочтут торговым сетям частников.
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Отчасти понимаю Вас, тоже плавлюсь от жары, но находясь в июне, Вы о каком июне речь ведете?
Отчасти понимаю Вас, тоже плавлюсь от жары, но находясь в июне, Вы о каком июне речь ведете?
Он построит чиновников, скажет им : Цыц ! !! !!!
И воспрянем мы гордые снова и снова, -
Обладатели пары овальных яиц ! !! !!!
У чиновников моментом упадёт всё что стояло, а вместе с ним и цены ! !! !!!