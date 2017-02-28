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Новосибирск: Карта выходных с 16 по 18 июня

В Сибири дорожают овощи: статистика

Сегодня 14:10
549
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay

Холодный и дождливый апрель привёл к тому, что в России быстрее обычного растут цены на овощи.

Сильнее всего подорожали лук, свёкла, морковь, капуста и картошка. Это связано ещё и с тем, что на складах кончаются запасы овощей. Предварительно, цены ещё могут резко вырасти в августе-сентябре, пишет Novokuznetsk.su.

Рост цен подтверждает статистика. В мае в Новосибирской области на 51% по сравнению с апрелем подорожала капуста, на 36% - картошка, на 28% лук. Стоимость моркови увеличилась на 16%, а свёклы — на 9%. Такую информацию приводит Единая межведомственная информационно — статистическая система.

В Кемеровской области набор для борща тоже подорожал, но темпы другие, нежели в Новосибирске. Например, капуста стоит больше на 59% по сравнению с июнем, а вот картошка и морковка подорожали не так быстро, как в столице Сибири — всего на 20% и на 15% соответственно. Зато быстрее поднялись в цене лук и свёкла — на 44% и 21% соответственно.

Во второй половине июня уже поздно сажать большинство овощей на даче, так что, не исключено, что из-за высоких цен покупатели предпочтут торговым сетям частников.

Комментарии 17
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жека
3 0
Это нормально, это стабильность)))
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Урааа!
5 0
Вот в понедельник выйдет на работу Леонид Ильич, т.е. Аман Гумирович, вместе с Амангельды Молдыгазиевичем!...
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аватар
https://www.kommersant.ru/doc/3329140
8 1
При этом с августа РФ в Венесуэлу начинает отправлять бесплатно пшеницу.
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аватар
Любопытная
0 11
При этом с августа РФ в Венесуэлу начинает отправлять бесплатно пшеницу.
Ну про пшеницу здесь не сказано что она подорожала, может у нас её много слишком, почему бы и не поделиться. Жадина - говядина!!!!
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алекс
23 10
Всегда интересно когда ВГ запрягает телегу впереди лошади, а другие чмошники уже готовы подхватить жёлтое СМИ , не дать ему упасть до плинтуса и в данной теме обосрать всё что только можно.
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Прохожий
10 24
Ну про пшеницу здесь не сказано что она подорожала, может у нас её много слишком, почему бы и не поделиться. Жадина - говядина!!!!
Вот только странно что в России народ употребляет в пищу фуражное зерно которое для скота!
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XPEHBAM
11 1
Сегодня был на Садовой, помидоры за 120р огурцы за 70р. А где импортозамещение, про которое эта ботоксная морда все бормочет.
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иди лети мимо
18 6
Вот только странно что в России народ употребляет в пищу фуражное зерно которое для скота!
А ты видел это? Или скотского зерна нажрался и теперь разруливаешь ситуацию??? Иди курни ...
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Любопытная
1 5
Вот только странно что в России народ употребляет в пищу фуражное зерно которое для скота!
Откуда знаете?
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аватар
https://www.kommersant.ru/doc/3329140
8 1
Ну про пшеницу здесь не сказано что она подорожала, может у нас её много слишком, почему бы и не поделиться. Жадина - говядина!!!!
Делитесь за свой счёт, а не за счёт российских пенсионеров.
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Ааааа
4 0
Лук стоил 15рэ сейчас 40 рэ. Всё как то не очень дорожает. Нам всё счетает кто то, сами мы не можем.
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аватар
123
12 0
При этом с августа РФ в Венесуэлу начинает отправлять бесплатно пшеницу.
С падением нефтяных цен валька-стакан и ботоксная крыса начали помогать себеподобным за счет 140млн рабов. А рабов еще больше обложили оброком. Скоро безоружное стадо начнут "стрелять" на митингах. С нетерпением жду августа 2017-го ...)))))) надеюсь, что всю эту крысократию, которая сегодня хватает людей на митингах, люстрирут как внаукраине.
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Марго, обожаю Ваши статьи
1 0
Вы пишете в своей заметке от 17 июня, цитата "капуста стоит больше на 59% по сравнению с июнем"
Отчасти понимаю Вас, тоже плавлюсь от жары, но находясь в июне, Вы о каком июне речь ведете?
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алекс
0 0
Вы пишете в своей заметке от 17 июня, цитата "капуста стоит больше на 59% по сравнению с июнем"
Отчасти понимаю Вас, тоже плавлюсь от жары, но находясь в июне, Вы о каком июне речь ведете?
Ооо, марго...та что минус хоть один мне ставит....)))
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Немножко плагиатика:
0 0
Вот в понедельник выйдет на работу Леонид Ильич, т.е. Аман Гумирович, вместе с Амангельды Молдыгазиевичем!...
В понедельник придет подлечившись, - суровый !
Он построит чиновников, скажет им : Цыц ! !! !!!
И воспрянем мы гордые снова и снова, -
Обладатели пары овальных яиц ! !! !!!

У чиновников моментом упадёт всё что стояло, а вместе с ним и цены ! !! !!!
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Блашик
0 0
С падением нефтяных цен валька-стакан и ботоксная крыса начали помогать себеподобным за счет 140млн рабов. А рабов еще больше обложили оброком. Скоро безоружное стадо начнут "стрелять" на митингах. С нетерпением жду августа 2017-го ...)))))) надеюсь, что всю эту крысократию, которая сегодня хватает людей на митингах, люстрирут как внаукраине.
Хохол,вам же безвиз дали.А ты все здесь пасешься.
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