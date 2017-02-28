В Кемерове с сентября этого года вырастет цена на детский сад.

Сейчас родители отдают 2100 рублей в месяц в большинстве детсадов города и 1900 в некоторых. Но с осени цена станет единой для всех дошкольных учреждений и составит 2415 рублей. Об этом ВашГород.ру узнал из постановления администрации Кемерова.

В документе напомнили, что с родителей не берут оплату за те дни, которые ребёнок пропустил по болезни, при лечении в санатории по рекомендации врача или пребывании с родителями во время их отпуска. Но в этих случаях нужно предъявить подтверждающие документы.