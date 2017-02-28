В городах Сибири установилась жара до +30 и выше градусов.

В Новосибирске жара продержится как минимум до следующей недели. Сейчас, по данным «Гисметео», в городе +29 градусов. Такая же температура в Новокузнецке и Омске. В Кемерове, Томске и Барнауле воздух прогрелся до +31 градуса, а в Горно-Алтайске — до +35.

В МЧС всем гражданам, а особенно пожилым, советуют не гулять на улице в течение долгого времени, тем более с непокрытой головой. Также нельзя оставлять детей у открытых окон и на приусадебных участках рядом с любыми ёмкостями с водой — это может привести к трагедии. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах и местах отдыха.

Также жителям рекомендуют надевать лёгкую одежду из натуральных тканей, пить много жидкости (лучше, если это будет простая вода) и не заниматься свыше необходимости физкультурой.

Страдающим гипертонией нужно контролировать давление. Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы — выполнять рекомендации доктора и вовремя пить назначенные лекарства.

Не рекомендуется долго находиться на солнце тем, кто принимает антибиотики — некоторые препараты повышают чувствительность кожи, что может вызвать солнечный ожог. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающих химиотерапевтические препараты.

Кардиологи советуют по возможности не злоупотреблять в жару алкоголем.