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В Сибирь пришла сильная жара: как обезопасить себя

Сегодня 16:50
497
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Shklovinfo.by

В городах Сибири установилась жара до +30 и выше градусов.

В Новосибирске жара продержится как минимум до следующей недели. Сейчас, по данным «Гисметео», в городе +29 градусов. Такая же температура в Новокузнецке и Омске. В Кемерове, Томске и Барнауле воздух прогрелся до +31 градуса, а в Горно-Алтайске — до +35.

В МЧС всем гражданам, а особенно пожилым, советуют не гулять на улице в течение долгого времени, тем более с непокрытой головой. Также нельзя оставлять детей у открытых окон и на приусадебных участках рядом с любыми ёмкостями с водой — это может привести к трагедии. Купаться можно только на специально оборудованных пляжах и местах отдыха.

Также жителям рекомендуют надевать лёгкую одежду из натуральных тканей, пить много жидкости (лучше, если это будет простая вода) и не заниматься свыше необходимости физкультурой.

Страдающим гипертонией нужно контролировать давление. Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы — выполнять рекомендации доктора и вовремя пить назначенные лекарства.

Не рекомендуется долго находиться на солнце тем, кто принимает антибиотики — некоторые препараты повышают чувствительность кожи, что может вызвать солнечный ожог. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающих химиотерапевтические препараты.

Кардиологи советуют по возможности не злоупотреблять в жару алкоголем.

Комментарии 3
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Объявить ЧП и прикрыть все алкогольные точки!
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об'явить ЧП и обратиться к Аман Гумиручу о санкционировании межконфессионального молебна о ниспослании благодатного дождя.
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я
1 0
А некоторые любят на пляже коньячку попить и кальян покурить.
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