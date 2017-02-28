Жара не помешала активным новокузнечанам пойти на тренировку.

В сквере Ермакова сегодня прошёл очередной этап мероприятия «Летний PROкач» Все желающие бесплатно позанимались под присмотром тренеров. Те, кто выполнил все задания, получили подарки.

Сегодняшнее занятие стало завершающим, пишет Novokuznetsk.su. 25 июня в рамках молодёжного фестиваля «Синергия» в парке Гагарина пройдут соревнования по функциональному многоборью. Желающие смогут оценить мастерство спортсменов у планетария, с 10.00 до 14.00.

Напомним, фестиваль «Синергия» пройдёт в Новокузнецке с 24 июня по 1 июля. Горожан ждут соревнования, концерты, флешмобы и многое другое. Полную программу всех мероприятий читайте здесь.