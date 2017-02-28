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Восьмилетнего мальчика сбила машина в Новокузнецке

Сегодня 08:30
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Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsbel.by

Вчера, 17 июня, в Новокузнецке произошла авария, в которой пострадал ребёнок.

Согласно предварительным данным областной ГИБДД, в районе семи вечера водитель автомобиля ВАЗ-211 440 наехал на ребёнка. В момент происшествия он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в компании взрослого и двигался справа налево по ходу движения автомобиля.

Пострадавшим оказался восьмилетний ребёнок — он отделался травмами.

В ГИБДД напоминают водителям о том, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать приемлемую дистанцию.

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