Вчера, 17 июня, в Новокузнецке произошла авария, в которой пострадал ребёнок.

Согласно предварительным данным областной ГИБДД, в районе семи вечера водитель автомобиля ВАЗ-211 440 наехал на ребёнка. В момент происшествия он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в компании взрослого и двигался справа налево по ходу движения автомобиля.

Пострадавшим оказался восьмилетний ребёнок — он отделался травмами.

В ГИБДД напоминают водителям о том, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать приемлемую дистанцию.