Вчера, 17 июня, в Новокузнецке произошла авария, в которой пострадал ребёнок.
Согласно предварительным данным областной ГИБДД, в районе семи вечера водитель автомобиля ВАЗ-211 440 наехал на ребёнка. В момент происшествия он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в компании взрослого и двигался справа налево по ходу движения автомобиля.
Пострадавшим оказался восьмилетний ребёнок — он отделался травмами.
В ГИБДД напоминают водителям о том, что на дороге нужно быть предельно внимательными и соблюдать приемлемую дистанцию.
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