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В России может появиться официальный праздник День отца

Сегодня 10:15
375
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.novayagazeta.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов планирует внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается установить День отца официальным праздником в России.

Соответствующие поправки могут быть внесены в статью 112 Трудового кодекса «Нерабочие и праздничные дни», передаёт РИА Новости.

Он также предложил в День отца сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, при этом неважно, являются ли они отцами или нет.

«Это поможет укрепить семейные связи, когда мужчины будут торопиться домой к своим семьям, детям, близким. Погулять, отдохнуть, сходить в кино, провести день в парке, на детской площадке и так далее — вот как отлично было бы отпраздновать День отца. В третье воскресенье июня. Отличный праздник, мужчинам нужна такая поддержка хотя бы раз в год», — заявил депутат.

Кроме того, по его словам, этот праздник должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку.

Комментарии 3
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люмпен
7 0
Дураков не сеят , не пашут - они сами рождаются , а потом их кто то выбирает в депутаты ...
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АС
5 0
Зачем нам бесплатный проезд!?
Бесплатное пиво!!!
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Артём 9678
0 0
в бабской стране это всё будет очередным цирком
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