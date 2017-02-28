Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов планирует внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается установить День отца официальным праздником в России.

Соответствующие поправки могут быть внесены в статью 112 Трудового кодекса «Нерабочие и праздничные дни», передаёт РИА Новости.

Он также предложил в День отца сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, при этом неважно, являются ли они отцами или нет.

«Это поможет укрепить семейные связи, когда мужчины будут торопиться домой к своим семьям, детям, близким. Погулять, отдохнуть, сходить в кино, провести день в парке, на детской площадке и так далее — вот как отлично было бы отпраздновать День отца. В третье воскресенье июня. Отличный праздник, мужчинам нужна такая поддержка хотя бы раз в год», — заявил депутат.

Кроме того, по его словам, этот праздник должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку.