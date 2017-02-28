Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что развитие технологий приведет к сокращению рабочей недели. Об этом он сообщил на экономическом форуме в Астане.

«Технологии и связанный с ними рост производительности труда совсем не обязательно приведет к росту безработицы. Более вероятно, что, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели — как в материальном производстве, так и так называемых белых воротничков, которые сейчас живут в условиях ненормированной рабочей недели», — передаёт слова чиновника «Интерфакс».

Отметим, тема сокращения рабочей недели звучит уже не в первый раз. Ранее зампред Банка России Сергей Швецов говорил, что на четырехдневку россияне могут перейти уже через 15 лет.