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В Новосибирск придут дожди с грозами

В Кузбассе из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

Сегодня 07:00
2440
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
42.mchs.gov.ru

В понедельник, 19 июня, в Кузбассе сохранится аномально жаркая погода. Местами пройдут дожди, грозы, град.

Максимальная температура воздуха днём, о прогнозам синоптиков, составит до +36 градусов. В отдельных районах ожидаются дожди, грозы, возможен град. Ветер местами усилится до 12 метров в секунду, при грозах — до 17 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как обезопасить себя в сильную жару.

Кроме того, напоминают спасатели, купание в грозу или при появлении её первых признаков, а также выход на воду на плавсредствах крайне опасны.

При граде и грозе, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.

По возможности, укройтесь от непогоды в помещении, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.

Комментарии 6
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Ветер перемен...
8 15
36°,это аномальная жара? 8-0 Вообще-то лето ребят.
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я
1 0
Ннууу,тогда все дружно идём на коксохим.Бодрячком пацанчики.
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коксохим
0 2
Ннууу,тогда все дружно идём на коксохим.Бодрячком пацанчики.
Идите-ка ,пацанчики,все дружно лучше нах....!
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+
1 3
наконец то нормальное лето, и не нойте, а то получите лыжами по морде:)))
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