В понедельник, 19 июня, в Кузбассе сохранится аномально жаркая погода. Местами пройдут дожди, грозы, град.

Максимальная температура воздуха днём, о прогнозам синоптиков, составит до +36 градусов. В отдельных районах ожидаются дожди, грозы, возможен град. Ветер местами усилится до 12 метров в секунду, при грозах — до 17 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как обезопасить себя в сильную жару.

Кроме того, напоминают спасатели, купание в грозу или при появлении её первых признаков, а также выход на воду на плавсредствах крайне опасны.

При граде и грозе, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.

По возможности, укройтесь от непогоды в помещении, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.