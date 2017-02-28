18 июня в Кузнецком и Орджоникидзевском районе завершили гидравлические испытания.
Уже сегодня жители смогут помыться в горячей воде. Напомним, отключения у потребителей Кузнецкой ТЭЦ стартовали 5 июня.
Также сейчас без горячей воды остаются многие жители Центрального района. Блага цивилизации им вернут после 25 июня.
Как ранее писал ВашГород.ру, в городе с 15 мая идут гидравлические испытания. Их уже завершили в Куйбышевском, Заводском, Новоильинском, части Центрального района. А читатели пожаловались в редакцию, что в роддомах без горячей воды тяжело приходится молодым мамам.
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А нету!
Еще тэцовцы баиньки изволят делать. А могли бы и с вечера или ночью запустить.
Отключена горячая вода до 18, а сейчас уже прошло треть суток 19-ого!
Ну сейчас пока раскачаются, пока начальство кофей полакает, а слесаря опохмелятся...
А что бы по весне не мерзнуть ставьте буржуйку, трубу в окно.
У нас наша ЖКХ очень ненавязчива, но очень дорогая!
Значит выпили жиды!