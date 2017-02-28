18 июня в Кузнецком и Орджоникидзевском районе завершили гидравлические испытания.

Уже сегодня жители смогут помыться в горячей воде. Напомним, отключения у потребителей Кузнецкой ТЭЦ стартовали 5 июня.

Также сейчас без горячей воды остаются многие жители Центрального района. Блага цивилизации им вернут после 25 июня.

Как ранее писал ВашГород.ру, в городе с 15 мая идут гидравлические испытания. Их уже завершили в Куйбышевском, Заводском, Новоильинском, части Центрального района. А читатели пожаловались в редакцию, что в роддомах без горячей воды тяжело приходится молодым мамам.