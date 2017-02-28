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В Новосибирск придут дожди с грозами

Новокузнечанам вернут горячую воду

Сегодня 07:10
959
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Commonfloor.com

18 июня в Кузнецком и Орджоникидзевском районе завершили гидравлические испытания.

Уже сегодня жители смогут помыться в горячей воде. Напомним, отключения у потребителей Кузнецкой ТЭЦ стартовали 5 июня.

Также сейчас без горячей воды остаются многие жители Центрального района. Блага цивилизации им вернут после 25 июня.

Как ранее писал ВашГород.ру, в городе с 15 мая идут гидравлические испытания. Их уже завершили в Куйбышевском, Заводском, Новоильинском, части Центрального района. А читатели пожаловались в редакцию, что в роддомах без горячей воды тяжело приходится молодым мамам.

Комментарии 6
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13 0
Пришел с работы, ну, думаю, сейчас под душ!
А нету!
Еще тэцовцы баиньки изволят делать. А могли бы и с вечера или ночью запустить.
Отключена горячая вода до 18, а сейчас уже прошло треть суток 19-ого!
Ну сейчас пока раскачаются, пока начальство кофей полакает, а слесаря опохмелятся...
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Виктория
3 0
Вот вот тот же вопрос !!! Где горячая вода!?!?
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Анонимный пользователь
2 0
У нас тоже нет воды в Новобайдаевке
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)
3 1
Вот вот тот же вопрос !!! Где горячая вода!?!?
А зачем вам горячая вода в такую жару? Поставили бы ведро с водой на солнце на балконе - через час-другой кипяток был бы. Нашли печальку. Вот нам, действительно, каждый год не везёт, когда в майские морозы вместе с отоплением отключают и горячую воду. И так зуб на зуб не попадает, так ещё и тёплую ванну принять нельзя:)))
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да уж
0 0
А зачем вам горячая вода в такую жару? Поставили бы ведро с водой на солнце на балконе - через час-другой кипяток был бы. Нашли печальку. Вот нам, действительно, каждый год не везёт, когда в майские морозы вместе с отоплением отключают и горячую воду. И так зуб на зуб не попадает, так ещё и тёплую ванну принять нельзя:)))
В ведре сами мойтесь. А мы не хотим!
А что бы по весне не мерзнуть ставьте буржуйку, трубу в окно.
У нас наша ЖКХ очень ненавязчива, но очень дорогая!
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Жиды
0 0
У нас тоже нет воды в Новобайдаевке
Если в кране нет воды,
Значит выпили жиды!
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