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В Новосибирск придут дожди с грозами

Когда Новокузнецк украсят цитатой Маяковского

Сегодня 07:30
626
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
"Центральная детская библиотека"

Совсем скоро на начальных домах на Бардина, Курако и Металлургов на привокзальной площади появится знаменитая цитата Маяковского.

Напомним, надпись «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!» украшала здания города во времена Советского союза. К 399-летию Новокузнецка её решили вернуть.

26 июня в городе пройдут тестовые испытания букв. Как сообщили в администрации Новокузнецка, надпись должна светиться ночью. Откроют объект в День города, 1 июля.

Комментарии 6
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Я так кумекаю:
10 7
На сегодня актуальна его цитата:
"Я волком бы выгрыз бюрократизм ! ..."
(Или совсем юморную - посмеяться над впустую прожитыми страной 70лет недостроенного коммунизма, - мать его за ногу: "Что вы делаете тут, столько больших дядей ? Что ? Социализм, - свободный труд свободно собравшихся людей ! ! !")
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Сталин
10 2
Это путинская россия впустую прожила 17 лет. Ничего нового не построив и живущая на том что осталось от СССР.

Путинская россия-потребительская россия которая держится на продажи нефти. . Птинская россия-страна нескольких семейных кланов которые распродают всю страну
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123
5 0
Это путинская россия впустую прожила 17 лет. Ничего нового не построив и живущая на том что осталось от СССР.

Путинская россия-потребительская россия которая держится на продажи нефти. . Птинская россия-страна нескольких семейных кланов которые распродают всю страну
Как это "ничего не построив"? Пукинский сходняк выстроил себе кормушку на многие летА. Пока вата сосала телевизионную морковь, опг озеро чистило их карманы. Офшорные крысы устроили себе гнезда за бугром и скоро будут перевозить туда своих крысенышей. Но история знает и помнит, что каждый крысеныш рано или поздно получит свой ледоруб.
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...
0 0
На сегодня актуальна его цитата:
"Я волком бы выгрыз бюрократизм ! ..."
(Или совсем юморную - посмеяться над впустую прожитыми страной 70лет недостроенного коммунизма, - мать его за ногу: "Что вы делаете тут, столько больших дядей ? Что ? Социализм, - свободный труд свободно собравшихся людей ! ! !")
А,может,ты отец Фёдор-партейный..
Ах.может быть..!!)))))))))))
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а
3 0
Что перепадет жителям этих домов за пользование их общедомового имущества? Почетная обязанность оплачивать электроэнергию букв и очистку их от снега зимой?
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Агент Госдепа
6 0
А перед администрацией Кузнецова вывесить другие строки: "Здесь города не будет, и саду тут не цвесть, пока такие мэры в Новокузнецке есть!"
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