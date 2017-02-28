Совсем скоро на начальных домах на Бардина, Курако и Металлургов на привокзальной площади появится знаменитая цитата Маяковского.

Напомним, надпись «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!» украшала здания города во времена Советского союза. К 399-летию Новокузнецка её решили вернуть.

26 июня в городе пройдут тестовые испытания букв. Как сообщили в администрации Новокузнецка, надпись должна светиться ночью. Откроют объект в День города, 1 июля.