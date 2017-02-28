Когда Новокузнецк украсят цитатой Маяковского
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Совсем скоро на начальных домах на Бардина, Курако и Металлургов на привокзальной площади появится знаменитая цитата Маяковского.
Напомним, надпись «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!» украшала здания города во времена Советского союза. К 399-летию Новокузнецка её решили вернуть.
26 июня в городе пройдут тестовые испытания букв. Как сообщили в администрации Новокузнецка, надпись должна светиться ночью. Откроют объект в День города, 1 июля.
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"Я волком бы выгрыз бюрократизм ! ..."
(Или совсем юморную - посмеяться над впустую прожитыми страной 70лет недостроенного коммунизма, - мать его за ногу: "Что вы делаете тут, столько больших дядей ? Что ? Социализм, - свободный труд свободно собравшихся людей ! ! !")
Путинская россия-потребительская россия которая держится на продажи нефти. . Птинская россия-страна нескольких семейных кланов которые распродают всю страну
Путинская россия-потребительская россия которая держится на продажи нефти. . Птинская россия-страна нескольких семейных кланов которые распродают всю страну
"Я волком бы выгрыз бюрократизм ! ..."
(Или совсем юморную - посмеяться над впустую прожитыми страной 70лет недостроенного коммунизма, - мать его за ногу: "Что вы делаете тут, столько больших дядей ? Что ? Социализм, - свободный труд свободно собравшихся людей ! ! !")
Ах.может быть..!!)))))))))))