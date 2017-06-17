Сегодняшнее утро сделаем добрее с помощью мема «Две рюмки спустя».

Он показывает, как мы раскрываемся под воздействием алкоголя. Больше объяснять, думаем, не придётся.

Весь мир обсуждает видео с муравьём, сделанное пользователем «Твиттера». В ролике одно насекомое несёт другое, а затем резко сбрасывает его с края стола.

«Если вы считаете, что это не самая забавная жертва, какую вы когда-либо видели, вы лжёте», — написал автор.

If this isn't the funniest ant sacrifice you've ever seen you're lying pic.twitter.com/uEwUpilnaa — Mike Sanchez (@MikeJsanchez_) 12 июня 2017 г.

Пользователи успели сравнить муравья с царём Леонидом из «300 спартанцев», а также предположить, что автор запечатлел серьёзную разборку между насекомыми.

Видеоблогер Александр Рыбаков обрадовал фанатов культовой саги «Властелин Колец». В ролике под умиротворяющую музыку он показал все пейзажи трилогии. Вышло достаточно зрелищно.

И напоследок вам милый ёжик.

Публикация от hedgehog (@hogybaby) Июн 17 2017 в 6:33 PDT

Удачного дня!