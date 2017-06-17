Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придут дожди с грозами

Немного мемов и Властелин Колец, или Доброе утро на ВашГород.ру

Сегодня 06:50
391
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Сегодняшнее утро сделаем добрее с помощью мема «Две рюмки спустя».

Он показывает, как мы раскрываемся под воздействием алкоголя. Больше объяснять, думаем, не придётся.

Весь мир обсуждает видео с муравьём, сделанное пользователем «Твиттера». В ролике одно насекомое несёт другое, а затем резко сбрасывает его с края стола.

«Если вы считаете, что это не самая забавная жертва, какую вы когда-либо видели, вы лжёте», — написал автор.

Пользователи успели сравнить муравья с царём Леонидом из «300 спартанцев», а также предположить, что автор запечатлел серьёзную разборку между насекомыми.

Видеоблогер Александр Рыбаков обрадовал фанатов культовой саги «Властелин Колец». В ролике под умиротворяющую музыку он показал все пейзажи трилогии. Вышло достаточно зрелищно.

И напоследок вам милый ёжик.

Удачного дня!

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Мемолог
1 0
Когда у редакторов дефицит идей, они начинают постить мемчики.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ