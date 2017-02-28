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Кузбасские выпускники сдадут заключительные ЕГЭ

Сегодня 09:16
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
108minut.ru

Экзамены пройдут сегодня, 19 июня.

Старшеклассники сдадут ЕГЭ по истории и химии.

В Кузбассе ЕГЭ по истории планируют сдавать 2 тысячи 230 человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

На участие в экзамене по химии подали заявление 1 тысяча 455 выпускников. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На её выполнение отводится 3,5 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии — 36 баллов.

С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи единого государственного экзамена по всем предметам.

Ранее ВашГород.ру сообщал о проведении ЕГЭ по устной части иностранного языка. По информации регионального департамента образования и науки, он прошёл в штатном режиме, без серьёзных сбоев и нарушений.

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