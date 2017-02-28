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В Новосибирск придут дожди с грозами

Часть кемеровчан лишили горячей воды

Сегодня 09:35
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rsu-7.com

Сегодня жители Кировского района в Кемерове умывались холодной водой.

В районе начались гидравлические испытания, рассказали в администрации города. Горячую воду отключили в кварталах 4, 5, 8А, «К», 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Также без благ цивилизации остались жители улиц

  • Черемховская,
  • Аллейная,
  • Попова,
  • Александрова,
  • Потёмкина,
  • Севастопольская,
  • Матросова,
  • Боготольская,
  • Леонова,
  • Тайгинская,
  • Гурьевская,
  • Инициативная (нечётная сторона от дома № 1 до № 47; чётная сторона от дома № 2 до № 50А),
  • Рекордная (нечётная сторона от дома № 1 до № 33А; чётная сторона от дома № 2 до № 16),
  • Уральская (чётная сторона от дома № 2 до № 4),
  • переулок Рекордный,
  • переулок Ушакова.

Нормально помыться жители смогут только после 2 июля. А 26 числа без горячей воды оставят часть жителей Заводского, Центрального и Ленинского районов.

Как ранее писал ВашГород.ру, в России планируют отказаться от отключений горячей воды во время гидравлических испытаний. В ближайшее время это опробуют на нескольких регионах страны. Как минимум удастся уменьшить сроки отключений, уверяют в Минстрое.

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