Сегодня жители Кировского района в Кемерове умывались холодной водой.

В районе начались гидравлические испытания, рассказали в администрации города. Горячую воду отключили в кварталах 4, 5, 8А, «К», 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Также без благ цивилизации остались жители улиц

Черемховская,

Аллейная,

Попова,

Александрова,

Потёмкина,

Севастопольская,

Матросова,

Боготольская,

Леонова,

Тайгинская,

Гурьевская,

Инициативная ( нечётная сторона от дома № 1 до № 47; чётная сторона от дома № 2 до № 50А),

нечётная сторона от дома № 1 до № 47; чётная сторона от дома № 2 до № 50А), Рекордная ( нечётная сторона от дома № 1 до № 33А; чётная сторона от дома № 2 до № 16),

нечётная сторона от дома № 1 до № 33А; чётная сторона от дома № 2 до № 16), Уральская ( чётная сторона от дома № 2 до № 4),

чётная сторона от дома № 2 до № 4), переулок Рекордный,

переулок Ушакова.

Нормально помыться жители смогут только после 2 июля. А 26 числа без горячей воды оставят часть жителей Заводского, Центрального и Ленинского районов.

Как ранее писал ВашГород.ру, в России планируют отказаться от отключений горячей воды во время гидравлических испытаний. В ближайшее время это опробуют на нескольких регионах страны. Как минимум удастся уменьшить сроки отключений, уверяют в Минстрое.