Сегодня жители Кировского района в Кемерове умывались холодной водой.
В районе начались гидравлические испытания, рассказали в администрации города. Горячую воду отключили в кварталах 4, 5, 8А, «К», 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Также без благ цивилизации остались жители улиц
Нормально помыться жители смогут только после 2 июля. А 26 числа без горячей воды оставят часть жителей Заводского, Центрального и Ленинского районов.
Как ранее писал ВашГород.ру, в России планируют отказаться от отключений горячей воды во время гидравлических испытаний. В ближайшее время это опробуют на нескольких регионах страны. Как минимум удастся уменьшить сроки отключений, уверяют в Минстрое.
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