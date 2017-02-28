Карта «Мир» обеспечит россиянам скидки в магазинах, кафе и автозаправках, а также кешбэк.
Сейчас в Национальной системе платёжных карт (развивает «Мир» — прим.ред.) договариваются с компаниями об акциях. В планах предоставить ряд скидок жителям всех городов страны в разных сферах — питание, туризм, топливо и так далее.
Все акции разместят на портале privetmir.ru. Для получения скидки надо привязать к ней свою карту «Мир», и кешбэк зачислят автоматически при списании денег. В большинстве супермаркетов он составит 5%-7%. Зато за покупку техники дадут увеличенные бонусы.
Пока проект тестируют в Санкт-Петербурге и области, Крыму и Севастополе, а также Москве и Московской области. Всем жителям кэшбэк станет доступен уже этой осенью, рассказал «Российской газете» гендиректор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.
Есть шанс, что в некоторых странах россияне смогут расплачиваться обычной картой «Мир», а не кобейджинговой. Переговоры ведут с Турцией, Таиландом, странами СНГ, Европы и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Ранее ВашГород.ру рассказал, кому и зачем нужно получить карту «Мир», а также как её использовать.
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Бедная, доверчивая вата ))))))
Бедная, доверчивая вата ))))))
МИРный отъем денег у ватно-стадных животных.