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Карта «Мир»: какие бонусы ждут россиян

Сегодня 10:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rk.karelia.ru

Карта «Мир» обеспечит россиянам скидки в магазинах, кафе и автозаправках, а также кешбэк.

Сейчас в Национальной системе платёжных карт (развивает «Мир» — прим.ред.) договариваются с компаниями об акциях. В планах предоставить ряд скидок жителям всех городов страны в разных сферах — питание, туризм, топливо и так далее.

Все акции разместят на портале privetmir.ru. Для получения скидки надо привязать к ней свою карту «Мир», и кешбэк зачислят автоматически при списании денег. В большинстве супермаркетов он составит 5%-7%. Зато за покупку техники дадут увеличенные бонусы.

Пока проект тестируют в Санкт-Петербурге и области, Крыму и Севастополе, а также Москве и Московской области. Всем жителям кэшбэк станет доступен уже этой осенью, рассказал «Российской газете» гендиректор Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.

Есть шанс, что в некоторых странах россияне смогут расплачиваться обычной картой «Мир», а не кобейджинговой. Переговоры ведут с Турцией, Таиландом, странами СНГ, Европы и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Ранее ВашГород.ру рассказал, кому и зачем нужно получить карту «Мир», а также как её использовать.

Комментарии 8
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123
5 1
Вату опять обманывает пГавительство и банкиры )))
Бедная, доверчивая вата ))))))
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stek
2 2
Вату опять обманывает пГавительство и банкиры )))
Бедная, доверчивая вата ))))))
Похмелись....
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123
4 1
Похмелись....
Трезв как стекло. Это вата уже 17 лет под гипнозом и тяжелой наркотой - телебарбитурой. Просыпайся, ватник, тебя опять хотят отыметь в особо циничной форме и прекрасными слоганами)))
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%
8 0
Все эти скидки и бонусы говорят о одном - о первоначальных диких накрутках барыгами.
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Андрей
4 0
Эту карту в обязаловку навязывают,ни с проста все это,будут контролировать твои приходы и расходы
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2 0
Эту карту в обязаловку навязывают,ни с проста все это,будут контролировать твои приходы и расходы
Приходы ))) Это точно у ваты за 17 лет приходы каждый день теперь случаются при просмотре сеансов киселя, соловья и толстого.

МИРный отъем денег у ватно-стадных животных.
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stek
0 0
Эту карту в обязаловку навязывают,ни с проста все это,будут контролировать твои приходы и расходы
Не боись: весь мир уже давно живет в условиях Матрицы.....)
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Привет мирку
0 0
Не боись: весь мир уже давно живет в условиях Матрицы.....)
И лишь немногим удается выскочить из нее на территории рускава миру: путины, медведевы, шуваловы, дворковичи, тимченки, ротенберги, якунины, шойги, христенки еще перечислять?
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