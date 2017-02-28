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Центробанк снизил ключевую ставку: что будет с процентами по ипотеке

Сегодня 10:20
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sony-club.ru

Центробанк в пятницу опустил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9% годовых. Снижение связано с тем, что инфляция в России замедляется, а экономическая активность растёт.

Отметим, ключевая ставка указывает на тот процент, под какой Центральный банк кредитует коммерческие банки. От этого показателя напрямую зависят ставки по кредитам, в том числе ипотечным.

Ряд экспертов отмечают, что в связи с уменьшением ключевой ставки ипотечные кредиты для населения продолжат дешеветь. По прогнозам АИЖК, ипотечная ставка опустится ниже 10% уже на границе 2017−2018 годов, а к 2019 году она достигнет значений 6−7%.

Комментарии 1
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У тупинского правительства и офшорного цб еще ни разу ни один прогноз не сработал. Бедная, обманутая вата )))
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