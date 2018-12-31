Маткапитал станет социальным пособием
Сегодня 10:30
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Материнский капитал реформируют в новый инструмент социальной политики.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
Вопрос трансформации маткапитала в новую систему соцподдержки семей обсудят в правительстве уже той осенью, пишет novokuznetsk.su.
Как ранее писал ВашГород.ру, Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года. Сейчас она действительна до 31 декабря 2018 года.
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