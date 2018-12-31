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Маткапитал станет социальным пособием

Сегодня 10:30
734
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
golos-buryatyi.ru

Материнский капитал реформируют в новый инструмент социальной политики.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Вопрос трансформации маткапитала в новую систему соцподдержки семей обсудят в правительстве уже той осенью, пишет novokuznetsk.su.

Как ранее писал ВашГород.ру, Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года. Сейчас она действительна до 31 декабря 2018 года.

Комментарии 5
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Ага, инструмент для рождения ватных нищебродов, алкоты и севкав тейпов.
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Такие и нужны, они то и поверят господину навальному и его бригаде наемных предателей родины )) даже в нашем богом забытом сайте пишут )
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Оли Лукоя
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Программа действительна по 31.12.2018,вновь недостоверные данные предоставляете, господа журналисты
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Ольчик просто БОМБА
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Программа действительна по 31.12.2018,вновь недостоверные данные предоставляете, господа журналисты
у тебя своя программа у Светлой своя. Абажайу Ольчика, уже с утра накуреная :))
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Кстати:
0 0
Такие и нужны, они то и поверят господину навальному и его бригаде наемных предателей родины )) даже в нашем богом забытом сайте пишут )
Навальный до сих пор не ответил по "Делу Марины Салье" - отделался пшиковой уголовкой по "Кировлесу".
Тут я с Вами соглашусь о предателях Родины ! !! !!!
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