Материнский капитал реформируют в новый инструмент социальной политики.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Вопрос трансформации маткапитала в новую систему соцподдержки семей обсудят в правительстве уже той осенью, пишет novokuznetsk.su.

Как ранее писал ВашГород.ру, Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2023 года. Сейчас она действительна до 31 декабря 2018 года.