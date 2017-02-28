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Недвижимость и строительство

Стоимость квартиры будет определяться по-новому

Сегодня 11:02
595
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Nedvigist.ru

При определении стоимости квартиры будут учитываться множество дополнительных критериев.

Как сообщает «Российская газета», при расчетах будут учитываться местоположение, степень износа здания, экология, понижающие коэффициенты для негазифицированных объектов, домов без отопления, горячего водоотведения, электричества и канализации. Так, жилье в экологически чистом районе будет оцениваться дороже, чем объект рядом с заводом.

Кроме этого, будут учитывать экономические, экологические и социальные факторы региона.

Комментарии 2
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зз
6 0
Где это все будет учитываться?Типа раньше при покупке не имело значение ни для кого - завод рядом или парк..
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Сергей
0 0
Где это все будет учитываться?Типа раньше при покупке не имело значение ни для кого - завод рядом или парк..
Узнаешь, когда будешь платить налог за квартиру, рассчитываемый по стоимости квартиры. А вот её -то ( стоимость) и собираются увеличить как можно больше для твоего блага.
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