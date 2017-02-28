При определении стоимости квартиры будут учитываться множество дополнительных критериев.

Как сообщает «Российская газета», при расчетах будут учитываться местоположение, степень износа здания, экология, понижающие коэффициенты для негазифицированных объектов, домов без отопления, горячего водоотведения, электричества и канализации. Так, жилье в экологически чистом районе будет оцениваться дороже, чем объект рядом с заводом.

Кроме этого, будут учитывать экономические, экологические и социальные факторы региона.