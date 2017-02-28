Трагедии произошли в разных территориях области.

16 июня в городе Ленинске-Кузнецком около 22 часов от местной жительницы поступило сообщение, что два её сына ушли на рыбалку и не вернулись. Одному было 13 лет, второму — 14. Мальчишек искали несколько часов. На следующее утро их тела обнаружили в 6 метрах от берега. Предварительная причина смерти: асфиксия от утопления, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

В Белове в реке Иня утонул 13-летний подросток. Плавать он не умел. Однако мальчик не сказал об этом другу, с которым решил искупаться. Подростка отнесло течением, он звал на помощь. Друг и мужчина, который оказался на берегу, попытались до него доплыть, но спасти ребёнка не удалось.

Ещё одна трагедия произошла в Промышленновском районе. Там утонула 13-летняя девочка. Дети купались в водоёме, где пьют воду коровы. Отмечается, что за несколько дней до происшествия девочка уже тонула в этом месте, тогда её спасла подруга.

По всем случаям назначены судебные медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти детей. Устанавливаются все обстоятельства произошедших трагедий.

В свою очередь спасатели призывают купаться в водоёмах только в специально оборудованных местах. Ранее ВашГород.ру сообщал, где можно купаться в Новокузнецке.