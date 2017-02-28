В Кемеровском гидрометцентре сообщили предварительный прогноз погоды на июль в Кузбассе.

В первой декаде среднемесячная температура, по прогнозам, составит от +16°С до +22°С. Днём будет от +20°С — +25°С до +14°С — +19°С. Ночи ожидаются прохладные: от +12°С — +17°С до +8°С — +13°С

Во второй декаде синоптики не ожидают отклонений в погоде.

В третьей декаде по ночам температура составит от +9°С — +14°С до +14°С — +19°С. Днём — от +17°С — +22°С до +25°С — +30°С, рассказала ВашГород.ру начальник отдела Гидрометобеспечения Светлана Наумова.

В первой декаде нас, вероятней всего, ждут местами небольшие дожди и грозы. В остальные числа июля осадки пройдут только в отдельные дни.

А сейчас в области установилась жара. Ранее ВашГород.ру сообщал о правилах безопасности в такую погоду.