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В Новосибирск придут дожди с грозами

Крупный киберфестиваль Good Line Open пройдёт в Новокузнецке

Сегодня 11:58
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Good Line

В субботу 24 июня с 12:00 до 20:00 в новокузнецком ДК «Алюминщик» пройдет финал крупнейшего за Уралом киберспортивного фестиваля Good Line Open 2017 Novokuznetsk. Организатор — лидер интернет-рынка Кузбасса Good Line.

Всех пришедших на главное киберсобытие Сибири ждут:

— Гранд-финалы по World of Tanks, Dota 2 и CS: GO на большом экране, в которых сразятся сильнейшие команды, прошедшие отбор. Общий призовой фонд — 120 тысяч рублей.
 — Турниры для зрителей по FIFA 17, Hearthstone и Mortal Kombat X;
 — Косплей-шоу;
 — Бесплатные игровые зоны. Все желающие испытают популярные развлечения: GyroScooter, Just Dance, Sony PlayStation VR и другое.

Все зрители примут участие в лотерее. Будет разыграна приставка Sony PlayStation 4 и десятки других подарков.

Вход свободный! Подробности на официальном сайте www.goodlineopen.ru.

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