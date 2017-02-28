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Недвижимость и строительство

Новокузнецк, который нам обещали: из шикарного торгового центра получилась «коробка»

Сегодня 12:10
182
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру запускает новую рубрику, в которой мы будем рассказывать о том, что планировалось построить в Новокузнецке изначально, и что получилось в итоге.

Начнём обзор с торгового центра на Советской площади в Кузнецком районе Новокузнецка. Вместо трамвайного кольца, которое занимало большую часть пространства было решено построить многоэтажный современный торговый центр с надземным переходом ведущим к нему.

Проект впечатлял, а у жителей Кузнецка появилась надежда получить объект, где можно проводить время, а не ездить за развлечениями в центр города.

Чтобы начать строительство, было решено убрать трамвайное кольцо. Однако начался экономический кризис и что-то пошло не так. По официальной версии, постройка высотного здания на этом месте была отменена из-за особенности грунта. В итоге получилось то, что получилось. Между собой местные жители, как только ни называют это здание: и «коробкой», и «ангаром», и «гаражом».

Торговый центр «Район» со стороны смотрится большим. Однако, зайдя в помещение понимаешь, что все это только видимость. На первом этаже — расположились «Мария-Ра» и магазин бытовой химии «Новэкс», а также множество мелких точек. На втором этаже — гипермаркет детских товаров «Rich Family», небольшие отделы кожгалантереи, детской одежды и другие.

Фото: Aerovideonk

Комментарии 2
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Дон Хенаро 43343
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ВГ....где информация о том будет ли обещанная замена трамвайного полотна в Кузнецке....
То что это убогая коробка а не ТЦ это и так всем давно ясно...
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Читатель
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Там рич фемили уже больше года нет, хоть немного проверяйте информацию.
И если бы причина была в грунтах, то и по проекту здание было бы другим изначально. В проект входят инженерные изыскания.
Что вы за журналисты такие?
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