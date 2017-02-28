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Медики назвали причины русского пьянства

Сегодня 12:26
1250
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dpchas.com.ua

Алкоголизм в России нельзя назвать ни генетическим, ни историческим наследием.

Об этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранении. В своём ежегодном докладе они отмечают, что резкий взлёт потребления алкоголя в России произошёл в 1990-е годы, когда распался Советский союз. В этот период наблюдался серьёзный кризис не только в экономике страны, но и в области демографии и здравоохранения, пишет novokuznetsk.su.

По словам экспертов, алкоголизм в России — это прежде всего социальная проблема.

Однако сегодня есть положительная тенденция. Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить.

Комментарии 18
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Ветер перемен...
16 15
Причина алкоголизма в РФ-это ЕР с их карликом. Вот хоть что говорите,я считаю это они виноваты! }8-(
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Читатель
22 2
Причина алкоголизма в РФ-это ЕР с их карликом. Вот хоть что говорите,я считаю это они виноваты! }8-(
Почему тогда я не пью? Вот хоть что делайте - не надо оно мне.
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Дмитрий
10 8
Причина алкоголизма в РФ-это ЕР с их карликом. Вот хоть что говорите,я считаю это они виноваты! }8-(
Отец-либерал - горе в семье!
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Ветер перемен...
17 5
Почему тогда я не пью? Вот хоть что делайте - не надо оно мне.
Я тоже не пьющий. Копайте глубже: элементарно,один из примеров,они поощряют пивнушки,которые уже всё заполонили.
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Ветер перемен...
5 0
Отец-либерал - горе в семье!
Причём тут либерализм? 8-(
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коньфуций
8 1
Мы друг другу не жалеем
наливай и пей,
и в борьбе с зелёным змеем
побеждает... змей!



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг по количеству потребляемого на душу населения алкоголя в 2016 году. Россия заняла в нём четвёртое место: каждый россиянин выпил по 12 литров спиртного. Больше пили только жители Литвы (16 литров), Белоруссии (15 литров) и Латвии (13 литров), пишет «Российская газета». Но С учетом боярышника, самогона и паленки у нас твердое первое место.
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В боярышнике и витамины, и здоровье!
5 12

— Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? — Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!
" Мы против пьянства , так давайте за это выпьем ." За путина-царя! И политбюро цека капээСС! Совковое мракобесие...
За родину уродину и садистов сталина...и……
Радиоточку и капусты бочку,
За гиморой после сорока работы на Отечество и Сцаря
А самогон и щи - вещь! и настоящее искусство - оно без переводчиков и толкователей - греет глаз-сердце-душу
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коньфуций
11 8
Пока есть спрос - будут и такие предложения. А спрос есть благодаря тотальной нищете населения и непомерной жадности государства.
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житель
4 4
Пока есть спрос - будут и такие предложения. А спрос есть благодаря тотальной нищете населения и непомерной жадности государства.
На что тогда они пьют,эти нищие?????????????????
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Бусина
10 0
Уважаемые и не очень, ученые ВОЗ, в других странах как Англия, Германия, Финляндия и др страны ЕС не сделали свои исследования, почему там кол-во пьющих граждан гораздо выше, и что это генетически у них, или историческое наследие после вступления в ЕС ????? Там алкоголизм гораздо выше среди населения, чем в России!!! И хватит эти байки писать что в России, пьют все, чуть ли не младенцы!!! Уже эти "ученые" из ВОЗ, и Англии- задолбасили своими исследованиями.......и экпериментами.........
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путлеровцы
4 2
Причина алкоголизма в РФ-это ЕР с их карликом. Вот хоть что говорите,я считаю это они виноваты! }8-(
А нам нас..ть на то, что ты там считаешь, раб )
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Галинка
0 0
Народ, почитайте доклад ВОЗ в оригинале, или хотя бы в аналитике серьезного источника. Вполне адекватный доклад, на удивление. Тут же выдернули пару фраз и все перевернули с ног на голову. А еще не написали, что последние лет 10 идет устойчивое снижение употребления алкоголя.
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ага .....
5 0

— Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? — Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!
" Мы против пьянства , так давайте за это выпьем ." За путина-царя! И политбюро цека капээСС! Совковое мракобесие...
За родину уродину и садистов сталина...и……
Радиоточку и капусты бочку,
За гиморой после сорока работы на Отечество и Сцаря
А самогон и щи - вещь! и настоящее искусство - оно без переводчиков и толкователей - греет глаз-сердце-душу
Примитив. Одно и то же - больше пить, меньше есть ...
И боярышник ваш уже оскомину набил.
Ни один нормальный человек не будет его пить. Раньше, когда не было "путина-царя", пили палитуру, огуречный лосбон и тройной одеколон.
В общем, свинья грязи везде найдёт ... и во все времена.
Так и алкаши.
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ага .....
4 0
Причина алкоголизма в РФ-это ЕР с их карликом. Вот хоть что говорите,я считаю это они виноваты! }8-(
Да считай ты, что хочешь. Кому это интересно? Ты кто такой-то, чтобы считать?
А по теме - см. коммент выше.
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Митрич
4 2
Причина алкоголизма в РФ-это ЕР с их карликом. Вот хоть что говорите,я считаю это они виноваты! }8-(
Вот это бред! Спрашивать что курит этот ......долбоящер, даже как-то не комильфо, ибо тут уже не куревом пахнет а шизофренией в последней стадии.... :-)))
Если причина пьянства в России - в "карлике" и ЕР, то остается только догадываться в чем причина появления на свет такого долбо......очень неумного человека.... :-))) Наверное, папа сильно много пил.... :-))))
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Митрич
0 2
Отец-либерал - горе в семье!
Понятие "отец - либерал" - уже сам по себе нонсенс, как, скажем, "умный дурак" или ему подобные эпитеты... :-)))
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Нафаня
1 2
Количество отравлений этиловым алкоголем
2006 – 307, 2007 - 292, 2008 - 248, 2009 - 233, 2010 – 237, 2011 - 202, 2012 - 190, 2013 - 179, 2014 - 157 Сокращение смертей от алкоголя в 2 раза, а это значит, что стали мень пить этой легализованной наркотической отравы.

Трезвая Россия - это наша прекрасная мечта, которую мы обязательно сделаем былью.
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*
1 0
Вот это бред! Спрашивать что курит этот ......долбоящер, даже как-то не комильфо, ибо тут уже не куревом пахнет а шизофренией в последней стадии.... :-)))
Если причина пьянства в России - в "карлике" и ЕР, то остается только догадываться в чем причина появления на свет такого долбо......очень неумного человека.... :-))) Наверное, папа сильно много пил.... :-))))
О наболевшем глаголит сынок алкаша подкаблучник с помойным хлебaлoм?
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