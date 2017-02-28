Алкоголизм в России нельзя назвать ни генетическим, ни историческим наследием.
Об этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранении. В своём ежегодном докладе они отмечают, что резкий взлёт потребления алкоголя в России произошёл в 1990-е годы, когда распался Советский союз. В этот период наблюдался серьёзный кризис не только в экономике страны, но и в области демографии и здравоохранения, пишет novokuznetsk.su.
По словам экспертов, алкоголизм в России — это прежде всего социальная проблема.
Однако сегодня есть положительная тенденция. Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить.
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наливай и пей,
и в борьбе с зелёным змеем
побеждает... змей!
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг по количеству потребляемого на душу населения алкоголя в 2016 году. Россия заняла в нём четвёртое место: каждый россиянин выпил по 12 литров спиртного. Больше пили только жители Литвы (16 литров), Белоруссии (15 литров) и Латвии (13 литров), пишет «Российская газета». Но С учетом боярышника, самогона и паленки у нас твердое первое место.
— Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? — Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!
" Мы против пьянства , так давайте за это выпьем ." За путина-царя! И политбюро цека капээСС! Совковое мракобесие...
За родину уродину и садистов сталина...и……
Радиоточку и капусты бочку,
За гиморой после сорока работы на Отечество и Сцаря
А самогон и щи - вещь! и настоящее искусство - оно без переводчиков и толкователей - греет глаз-сердце-душу
— Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? — Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!
" Мы против пьянства , так давайте за это выпьем ." За путина-царя! И политбюро цека капээСС! Совковое мракобесие...
За родину уродину и садистов сталина...и……
Радиоточку и капусты бочку,
За гиморой после сорока работы на Отечество и Сцаря
А самогон и щи - вещь! и настоящее искусство - оно без переводчиков и толкователей - греет глаз-сердце-душу
И боярышник ваш уже оскомину набил.
Ни один нормальный человек не будет его пить. Раньше, когда не было "путина-царя", пили палитуру, огуречный лосбон и тройной одеколон.
В общем, свинья грязи везде найдёт ... и во все времена.
Так и алкаши.
А по теме - см. коммент выше.
Если причина пьянства в России - в "карлике" и ЕР, то остается только догадываться в чем причина появления на свет такого долбо......очень неумного человека.... :-))) Наверное, папа сильно много пил.... :-))))
2006 – 307, 2007 - 292, 2008 - 248, 2009 - 233, 2010 – 237, 2011 - 202, 2012 - 190, 2013 - 179, 2014 - 157 Сокращение смертей от алкоголя в 2 раза, а это значит, что стали мень пить этой легализованной наркотической отравы.
Трезвая Россия - это наша прекрасная мечта, которую мы обязательно сделаем былью.
Если причина пьянства в России - в "карлике" и ЕР, то остается только догадываться в чем причина появления на свет такого долбо......очень неумного человека.... :-))) Наверное, папа сильно много пил.... :-))))