Алкоголизм в России нельзя назвать ни генетическим, ни историческим наследием.

Об этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранении. В своём ежегодном докладе они отмечают, что резкий взлёт потребления алкоголя в России произошёл в 1990-е годы, когда распался Советский союз. В этот период наблюдался серьёзный кризис не только в экономике страны, но и в области демографии и здравоохранения, пишет novokuznetsk.su.

По словам экспертов, алкоголизм в России — это прежде всего социальная проблема.

Однако сегодня есть положительная тенденция. Ранее ВашГород.ру сообщал, что россияне стали меньше пить.