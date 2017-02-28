На Кузнецкой крепости появится ещё одна достопримечательность.
Деревянный арт-объект «400» установят в честь юбилея города. Внести посильный вклад в его сборку и установку сможет любой желающий.
«Команде проекта не справиться без вашей дружеской поддержки. Пропитка, грунтовка, лак, сушка, монтаж, установка — работы много, но большой компании все по плечу!» — рассказали организаторы.
Как ВашГород.ру сообщил руководитель проекта Илья Храбрый, точная дата, когда установят знак, пока неизвестна. Скоро волонтёры приступят к сборке объекта. Желающие поучаствовать в проекте могут узнать подробности здесь.
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Вот это пылесборник будет!
А также мусоросборник.