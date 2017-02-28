Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придут дожди с грозами

Новокузнецк украсит новая достопримечательность

Сегодня 13:35
985
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

На Кузнецкой крепости появится ещё одна достопримечательность.

Деревянный арт-объект «400» установят в честь юбилея города. Внести посильный вклад в его сборку и установку сможет любой желающий.

«Команде проекта не справиться без вашей дружеской поддержки. Пропитка, грунтовка, лак, сушка, монтаж, установка — работы много, но большой компании все по плечу!» — рассказали организаторы.

Как ВашГород.ру сообщил руководитель проекта Илья Храбрый, точная дата, когда установят знак, пока неизвестна. Скоро волонтёры приступят к сборке объекта. Желающие поучаствовать в проекте могут узнать подробности здесь.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
*
12 1
Мама дорогая!

Вот это пылесборник будет!
А также мусоросборник.
ответить
аватар
555
15 0
ХВАТИТ!!!! ОСТАНОВИТЕ ЕГО КТО НЕ БУДЬ!!!!!!!!!!! Я понимаю что не он будет отдавать кредит банку а город а он тупо свалит на Таити ну совесть должна быть! сколько можно пилить то?!!!
ответить
аватар
123
14 2
Мля на эти деньги лучше бы новую детскую площадку поставили где нибудь. Долбоящеры.
ответить
аватар
ррр
2 0
Сейчас в новостях служители народа по связью с рабами прокомментируют что это "ПОДАРОК ГОРОДУ"
ответить
аватар
Тук-тук
3 1
Какая дрянь несусветная! Убожество! Да кто же такое придумал?! Да кто же такое утвердил?! От созерцания этого объекта можно заболеть шизофренией.
ответить
аватар
Ольга
1 0
Убогое убожество, а не достопримечательность. Да еще и доступ к ней платный будет, так как сиё творение на территории музейного комплекса расположится
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ