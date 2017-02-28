Кузбасские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю.

Во вторник, 20 июня, местами ожидаются ливневые дожди, грозы, возможен град. Северо-восточный ветер при грозе усилится до 10−15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов. Днём воздух прогреется до +31…+36 градусов.

Со среды до пятницы по области сохранится неустойчивая погода, местами будут отмечаться ливневые дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западных направлений с грозой усилится до 15−20 метров в секунду. Ночные температуры сохранятся на уровне 12…17 градусов выше ноля. Дневные температуры понизятся до +25…+30 градусов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какая погода ждёт кузбассовцев в июле.