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В Новосибирск придут дожди с грозами

В Кузбасс вернутся ливни и град

Сегодня 14:11
1492
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vd-tv.ru

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю.

Во вторник, 20 июня, местами ожидаются ливневые дожди, грозы, возможен град. Северо-восточный ветер при грозе усилится до 10−15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов. Днём воздух прогреется до +31…+36 градусов.

Со среды до пятницы по области сохранится неустойчивая погода, местами будут отмечаться ливневые дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западных направлений с грозой усилится до 15−20 метров в секунду. Ночные температуры сохранятся на уровне 12…17 градусов выше ноля. Дневные температуры понизятся до +25…+30 градусов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какая погода ждёт кузбассовцев в июле.

Комментарии 2
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Ветер перемен...
2 0
По ходу грозанет нехило! €8-0
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stek
2 0
Когда град будет намечаться, предупредите хотя бы часа за 3 до начала.....
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