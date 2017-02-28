На мастер-классе 21 июня новокузнечане узнают подробности об организации своего дела.
Горожанам расскажут, как оформить разрешительную документацию на бизнес, что и как нужно сертифицировать. Также будущие и начинающие предприниматели узнают, где искать финансирование для своего дела.
В семинаре поучаствуют Роспотребнадзор, Фонд поддержки предпринимательства, Центр сертификации по Сибири, а также банки-партнёры.
Новокузнечан ждут в 14.00 в конференц-зале «Меридиана». Подробности можно узнать по телефону Многофункционального центра Новокузнецка — 32−20−25 (6074,6075).
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