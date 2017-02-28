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В Новосибирск придут дожди с грозами
Недвижимость и строительство

Нужна ли реновация жилья Новокузнецку — опрос

Сегодня 14:45
575
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Москве одобрили закон о реновации хрущёвок. Однако судя по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным в регионах до сих пор не могут совладать с аварийным жильём, бараками и другими строениями, предназначавшимися для временного проживания.

По данным за март 2017 года, в Новокузнецке числится 38 аварийных домов, более тысячи пятиэтажек и сотни двухэтажных и трёхэтажных домов, которые расположены почти в каждом районе Новокузнецка. Стоит отметить, что от деревянных браков местным властям всё-таки удалось избавиться.

Напомним, лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов также предложили распространить программу расселения московских хрущёвок на все регионы России.

Депутаты отметили, что если программу не распространить на другие регионы, то социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится.

Комментарии 9
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Санек
12 1
Губки все дружно закатали обратно! В регионах и так много ветхого жилья, на него-то денег не могут собрать, а тут реновация. Считаю что надо сначала во всей стране навести порядок с жилфондом, потом реновацию проводить. И то я считаю это лишним! МСК зажралось!
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Фёкла
1 1
страх божий!
Пусть всех переселят в ильинку! Ужас ужасный!
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Венz
5 1
Губки все дружно закатали обратно! В регионах и так много ветхого жилья, на него-то денег не могут собрать, а тут реновация. Считаю что надо сначала во всей стране навести порядок с жилфондом, потом реновацию проводить. И то я считаю это лишним! МСК зажралось!
Думаю это обычный предвыборный трёп господина пожизненного гаранта.
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Бусина
1 0
страх божий!
Пусть всех переселят в ильинку! Ужас ужасный!
Чой-то в Ильинку-то???? Новобайдаевка есть исчо!!!
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*
7 1
Губки все дружно закатали обратно! В регионах и так много ветхого жилья, на него-то денег не могут собрать, а тут реновация. Считаю что надо сначала во всей стране навести порядок с жилфондом, потом реновацию проводить. И то я считаю это лишним! МСК зажралось!
Зря вы так про МСК, у них тоже не все в центре живут, а на окраинах полно ветхого жилья. Только знаете, что самое интересное, отдаленные районы в программу не попали, а попали каким-то чудом дома, которые в сносе не особо нуждаются. Надеяться, что наше государство вдруг стало щедрым, глупо, просто кто-то разинул рты на лакомые кусочки земли. И в новой редакции уже не идет речи о том, что жилье будут предлагать большей площади по сравнению с имеющимся. Вернее, предлагают расширяться, но только по рыночной цене за квадратные метры. А теперь внимание вопрос: каким образом людям будут предоставлять равнозначное помещение, если никто не измерял и не оценивал, в каком они живут сейчас. И каким образом построят такие дома, которые хотя бы по площади квартир точь в точь будут совпадать с текущими? А если не будут совпадать, то каким образом обеспечат предоставление равнозначного жилья? А если речь идет о равноценном, тогда еще "веселее", ведь квартира в новостройке дороже, чем на вторичке, значит площадь нового жилья может быть меньше... В общем, вопросов больше чем ответов и очень надеюсь, что до нас этот дебилизм не дойдет. Расселяйте людей из ветхого жилья, зачем нормальные дома трогать? Мы на них так-то взносы на капремонт платим.
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ь
0 6
Губки все дружно закатали обратно! В регионах и так много ветхого жилья, на него-то денег не могут собрать, а тут реновация. Считаю что надо сначала во всей стране навести порядок с жилфондом, потом реновацию проводить. И то я считаю это лишним! МСК зажралось!
Москва делает это не на средства федерального бюджета, а на свои. Так что это их дело, куда они там свои деньги тратят.
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??
2 0
Москва делает это не на средства федерального бюджета, а на свои. Так что это их дело, куда они там свои деньги тратят.
Интересно, а деньги ЗСМК это "свои" или федеральные?
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1
0 2
Интересно, а деньги ЗСМК это "свои" или федеральные?
Это деньги самого предприятия. Вы к ним имеете какое-то отношение?
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Акрихин
0 0
Думаю это обычный предвыборный трёп господина пожизненного гаранта.
Если смотрели Шашурина Сергея Петровича...............?
Он объясняет происхождение средств на реновацию!
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