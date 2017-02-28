В Москве одобрили закон о реновации хрущёвок. Однако судя по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным в регионах до сих пор не могут совладать с аварийным жильём, бараками и другими строениями, предназначавшимися для временного проживания.

По данным за март 2017 года, в Новокузнецке числится 38 аварийных домов, более тысячи пятиэтажек и сотни двухэтажных и трёхэтажных домов, которые расположены почти в каждом районе Новокузнецка. Стоит отметить, что от деревянных браков местным властям всё-таки удалось избавиться.

Напомним, лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов также предложили распространить программу расселения московских хрущёвок на все регионы России.

Депутаты отметили, что если программу не распространить на другие регионы, то социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится.