В Москве одобрили закон о реновации хрущёвок. Однако судя по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным в регионах до сих пор не могут совладать с аварийным жильём, бараками и другими строениями, предназначавшимися для временного проживания.
По данным за март 2017 года, в Новокузнецке числится 38 аварийных домов, более тысячи пятиэтажек и сотни двухэтажных и трёхэтажных домов, которые расположены почти в каждом районе Новокузнецка. Стоит отметить, что от деревянных браков местным властям всё-таки удалось избавиться.
Напомним, лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов также предложили распространить программу расселения московских хрущёвок на все регионы России.
Депутаты отметили, что если программу не распространить на другие регионы, то социальный разрыв между москвичами и жителями российских регионов только усугубится.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Пусть всех переселят в ильинку! Ужас ужасный!
Пусть всех переселят в ильинку! Ужас ужасный!
Он объясняет происхождение средств на реновацию!