24 июня новокузнечан зовут бесплатно позаниматься йогой на свежем воздухе.

К Международному Дню йоги в городе пройдёт специальный мастер-класс. Гостей ждёт выступление музыкантов из Бийска с классической индийской музыкой, занятия в технике асаны и медитации, примерка сари и многое другое.

Также на мероприятии желающим бесплатно сделают мехенди, рассказала ВашГород.ру организатор Ирина Соловьёва. Для занятий йогой с собой желательно взять коврик.

Гостей ждут в Арт-сквере с 13.00 до 16.00. Подробности смотрите в группе.

На этой неделе новокузнечанам приготовили много развлечений. Напомним, 23 числа у нас стартует масштабный молодёжный фестиваль «Синергия». Каждый день с 23 июня по 1 июля новокузнечан ждут интересные мероприятия.