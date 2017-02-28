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Новокузнечан бесплатно научат йоге на свежем воздухе

Сегодня 14:35
264
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

24 июня новокузнечан зовут бесплатно позаниматься йогой на свежем воздухе.

К Международному Дню йоги в городе пройдёт специальный мастер-класс. Гостей ждёт выступление музыкантов из Бийска с классической индийской музыкой, занятия в технике асаны и медитации, примерка сари и многое другое.

Также на мероприятии желающим бесплатно сделают мехенди, рассказала ВашГород.ру организатор Ирина Соловьёва. Для занятий йогой с собой желательно взять коврик.

Гостей ждут в Арт-сквере с 13.00 до 16.00. Подробности смотрите в группе.

На этой неделе новокузнечанам приготовили много развлечений. Напомним, 23 числа у нас стартует масштабный молодёжный фестиваль «Синергия». Каждый день с 23 июня по 1 июля новокузнечан ждут интересные мероприятия.

Комментарии 5
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123
0 0
В какой группе-то?
Забавна, когда журналистам надо напоминать обо всём
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Фёкла
0 0
В какой группе-то?
"в группе" - это готовая ссылка, нажмите ее.
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Vasya
0 0
Вспоминаются кришнаиты из фильма ДМБ
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Ольга
0 0
Ну да, в Арт-сквере для йоги самое место)))....между 2х загруженных автодорог, под "аккомпанемент" выхлопных газов. Организаторы, простите, идиёты
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