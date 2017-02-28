24 июня новокузнечан зовут бесплатно позаниматься йогой на свежем воздухе.
К Международному Дню йоги в городе пройдёт специальный мастер-класс. Гостей ждёт выступление музыкантов из Бийска с классической индийской музыкой, занятия в технике асаны и медитации, примерка сари и многое другое.
Также на мероприятии желающим бесплатно сделают мехенди, рассказала ВашГород.ру организатор Ирина Соловьёва. Для занятий йогой с собой желательно взять коврик.
Гостей ждут в Арт-сквере с 13.00 до 16.00. Подробности смотрите в группе.
На этой неделе новокузнечанам приготовили много развлечений. Напомним, 23 числа у нас стартует масштабный молодёжный фестиваль «Синергия». Каждый день с 23 июня по 1 июля новокузнечан ждут интересные мероприятия.
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