Премьера состоится 20, 21 и 22 июня в Музыкальном театре Кузбасса имени А.Боброва.

В Кемерове известный российский композитор Ким Брейтбург представит горожанам мюзикл «Дубровский».

В 1980—1989 годах Ким Брейтбург жил и работал в столице Кузбасса. Самые знаменитые его продюсерские проекты — «Народный артист», «Битва хоров», «Секрет успеха» и другие, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Мюзикл «Дубровский» создан по одноименному произведению Александра Пушкина. Работа над его постановкой в Кемерове началась весной этого года. В апреле приступили к репетициям. В спектакле, кроме солистов, хора и балета, будет задействован оркестр. В числе вокалистов — заслуженный артист РФ Константин Голубятников, артисты Константин Круглов, Владимир Жуков, Олег Брылев, Эллина Тельбух и другие.

Продолжительность мюзикла — 2,5 часа с антрактом. В постановке использованы различные музыкальные стили — неоклассика, рок, поп-музыка. Кроме того, задействованы современные компьютерные технологии.