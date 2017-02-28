Восьмилетний мальчик в Шерегеше пострадал на квадроцикле, катаясь с разрешения родителей.

Это произошло 18 июня на Советской улице, сообщили в ГИБДД по Кузбассу. Предварительно, ребёнок не справился с управлением и перевернулся вместе с квадроциклом.

«Ребёнок катался под присмотром родителей. Но на нём не было защитной экипировки^ ни шлема, ни наколенников, ни налокотников. Мальчик получил различные травмы, в частности, черепно-мозговую и переломы. Находится на стационарном лечении», — рассказали ВашГород.ру в отделении пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Родителей предупреждают: не допускайте детей к управлению мототехникой. Помните, что подростки могут управлять мопедом, по правилам дорожного движения, только с 16 лет и с использованием защитной экипировки. Даже для поездок на велосипеде ребёнок должен надевать шлем, наколенники и налокотники, добавили в ГИБДД. Это поможет избежать вероятных травм.