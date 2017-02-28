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В Шерегеше ребёнок пострадал на квадроцикле

Сегодня 15:40
445
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Восьмилетний мальчик в Шерегеше пострадал на квадроцикле, катаясь с разрешения родителей.

Это произошло 18 июня на Советской улице, сообщили в ГИБДД по Кузбассу. Предварительно, ребёнок не справился с управлением и перевернулся вместе с квадроциклом.

«Ребёнок катался под присмотром родителей. Но на нём не было защитной экипировки^ ни шлема, ни наколенников, ни налокотников. Мальчик получил различные травмы, в частности, черепно-мозговую и переломы. Находится на стационарном лечении», — рассказали ВашГород.ру в отделении пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Родителей предупреждают: не допускайте детей к управлению мототехникой. Помните, что подростки могут управлять мопедом, по правилам дорожного движения, только с 16 лет и с использованием защитной экипировки. Даже для поездок на велосипеде ребёнок должен надевать шлем, наколенники и налокотники, добавили в ГИБДД. Это поможет избежать вероятных травм.

Комментарии 4
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Венz
6 0
Прочитал очень хорошую мысль: необходимость в обязательном порядке водителям мото, квадроциклов, мокиков, мопедов и другой подобной техники, пользоваться защитными средствами.
Да и на велосипедах, роликах,скейтах, самокатах, защита бы не помешала.
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Андрей
2 0
Учитываются,что на квадрики категорию уже ввели,учиться ещё оказывается надо
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алекс
4 0
Полностью вина родителей, 100%я.
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САСАГА
2 1
квадрики разные бывают. да и трассы тоже. все зависит от головы прокладки.
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