Правильное питание сегодня несправедливо ассоциируется с отказом от сытной еды и одной курицей с гречкой на обед. Насколько этот и другие мифы соответствуют правде, ВашГород.ру рассказал врач-диетолог федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Олег Ирышкин.

Правда ли, что при правильном питании нельзя есть хлеб с мясом? А как же шаурма и шашлычок с лавашом?

Да, действительно, существовала такая диетологическая концепция о раздельном питании, основанная на идее совместимости и несовместимости продуктов. Но никаких научных подтверждений ей нет.

Проводились исследования: одна группа испытуемых употребляла белки и углеводы раздельно, а вторая вместе. Через определённое время при правильном расчёте калорий изменений в состоянии их здоровья или по содержанию жира в организме не было.

Таким образом если какая-то определённая еда не усваивается организмом, например, ваше индивидуальное питание никак не может включать в себя хлеб и мясо, то, конечно, их стоит есть раздельно. Если проблем с кишечником, например, вздутия живота и другого дискомфорта не происходит, можете и дальше употреблять эти продукты вместе.

Я хочу перейти на здоровое питание, но боюсь, что придётся отказываться от сладкого. Без шоколада вообще жить не могу.

Это очень частый вопрос, который мне задают большинство моих клиентов и пациентов. Принципиально важная вещь — это ограничение «пищевого мусора» в нашем рационе, то есть тех продукты, которые наносят вред организму и включают в себя рафинированные сладости. Это углеводные продукты, которые подвергались полной очистке, то есть в них полностью отсутствует клетчатка.

Главный пример таких продуктов — обычный сахар и всё, где он содержится: печенье, конфетки, булки. Кроме огромного количества рафинированных углеводов, в таких продуктах содержатся красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса.

Это есть категорически нельзя. А в шоколаде ничего страшного нет. Вы можете включить его в свой индивидуальный рацион таким образом, чтобы количество углеводов не превышало суточную норму. В идеале стоит есть натуральный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Так на правильном питании ведь надо мало есть и ходить полуголодным? Это совсем не для меня.

Ни в коем случае не нужно ходить голодным или полуголодным. Такие теории питания существовали 20−30 лет назад, но уже давно развенчаны. Да, существуют гипокалорийные диеты, с суточной нормой в 800−1000 килокалорий.

Бесспорно, на таких диетах можно похудеть, причём хорошо. Но что мы получаем в итоге? Вместе со снижением потребления пищи замедляется обмен веществ. Стоит человеку в таком состоянии съесть хотя бы лишнюю песчинку, и вес неминуемо пойдёт вверх. Человек на гипокалорийной диете может быстро, буквально за 10 дней, потерять 10 килограммов веса, а потом за следующие 10 дней набрать ещё 15.

Никакой пользы от таких диет нет. Ключевой момент правильного питания заключается в том, чтобы использовать такую калорийность, чтобы наесться, но не переесть.

Ну, а толку от вашего правильного питания? На Новый Год и другие праздники всё равно сорвёшься и наберёшь, что сбросил!

Перейти на здоровое питание не так просто. Здоровое питание — это трудный путь, который нужно пройти достойно. На него нужно не «садиться», а переходить постепенно, не испытывая себя. Естественно, вы будете срываться, особенно первое время.

И это не диета, на которой нужно посидеть месяц, а потом всё бросить. Это принцип, который мы соблюдаем всю жизнь. Конечно, бывают и дни рождения и другие праздники, когда и вы, и я срываемся — это нормально.

То, что вы на один день сбились с курса, ещё не значит, что все старания были зря. Шаг влево, шаг вправо можно делать, главное — не отходить от выбранного курса.

Так правильное питание же вообще вредно. Кому ещё было хорошо от одной гречки и курицы? Детям и беременным вообще так вообще нельзя себя ограничивать.

Гречка и курица — это стандартный «качковский» рацион, потому что это самые доступные продукты. А здоровое питание — это полное разнообразие продуктовой корзины.

Одних круп насчитываются более 30 видов: чечевица, фасоль, горох, булгур, черный рис, дикий рис и так далее. Источником белка являются яйца, курица, индейка, цесарка, телятина. Можно есть самые разнообразные фрукты — яблоки, груши, абрикосы, черешня, клубника и другие, овощи — кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы, листовые овощи. И многое-многое другое.

Необходимо не забывать и про масла: оливковое, льняное, масло авокадо и так далее. Я могу перечислять несколько часов. Правильное питание — это полное разнообразие продуктовой корзины, которое можно включить в ваш рацион и распределить по жирам, белкам и углеводам.