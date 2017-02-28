Российский марафонец-путешественник Александр Капер добежал до Кузбасса.

Спортсмен начал свой забег ещё 4 марта в Москве. Его цель — добежать до Китая за 200 дней. Он побывал в Новосибирске, а 15 июня пересёк границу Кемеровской области. 19 июня он встретится с журналистами в Кемерове, пишет novokuznetsk.su.

Отмечается, что Александр Капер организовал свой забег, чтобы наладить добрые отношения между Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем, а также в целях пропаганды здорового образа жизни.

Ранее ВашГород.ру публиковал самые интересные высказывания бегуна из встречи с жителями Новосибирска.

Для справки: Александр Капер — 35-летний российский бегун-путешественник, общественный деятель, член Русского географического общества, бизнесмен. Прозван журналистами «российским Форрестом Гампом». Пробежал по дорогам 46 регионов России, преодолел несколько десятков сверхмарафонов. Общая длина всех его забегов составила более 100 тысяч километров.