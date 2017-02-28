Житель Прокопьевска разбогател на 50 тысяч рублей благодаря виртуальным квартирам. Он обманул жителей Новокузнецка, Кемерова, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Мошенник на популярном интернет-сайте разместил объявление о сдаче квартиры по выгодной цене в Новокузнецке. Мужчина отмечал, что отдать в аренду жильё его вынудил переезд в Кемерово.

«Потенциальная клиентка связалась с аферистом. Он сообщил, что за недвижимость уже внесен залог в размере 6 000 рублей, но если горожанка вернет эти деньги своим „конкурентам“, то он готов сдать ей жилище. Женщина перечислила на указанный мошенником счет требуемую сумму денег, а также оплатила услуги курьера, который должен был привезти ей из Кемерова ключ от арендуемой квартиры. Сразу после этого злоумышленник отключил свой телефон и удалил объявление с сайта», — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 24-летнего прокопчанина. Оказалось, что по аналогичной схеме злоумышленник совершил еще три преступления.

Его жертвами стали жители Кемерова, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 000 рублей. Теперь злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы за мошенничество.

Эксперты сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру сообщают, что ни в коем случае нельзя передавать/перечислять деньги заранее без заключения договора. Также следует помнить, что добропорядочные арендодатели берут деньги только после того, как человек уже въехал в съёмное жильё.