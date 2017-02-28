В то время как овощи из-за плохой погоды дорожают, путёвки на российские курорты дешевеют.

Стоимость туров на лето снизилась на 10−15% по сравнению с предыдущим годом. В частности, это коснулось курортов Краснодарского края и Крыма. Низкие цены связаны с падением спроса — россияне опять активно посещают Турцию и другие страны. Не исключено, что ради клиентов гостиницам придётся и дальше снижать цены, пишет «Коммерсантъ».

Впрочем, некоторые эксперты считают, что спрос на путёвки восстановится, когда наладится погода.