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В Новосибирск придут дожди с грозами

В России дешевеют популярные курорты

Сегодня 17:10
417
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В то время как овощи из-за плохой погоды дорожают, путёвки на российские курорты дешевеют.

Стоимость туров на лето снизилась на 10−15% по сравнению с предыдущим годом. В частности, это коснулось курортов Краснодарского края и Крыма. Низкие цены связаны с падением спроса — россияне опять активно посещают Турцию и другие страны. Не исключено, что ради клиентов гостиницам придётся и дальше снижать цены, пишет «Коммерсантъ».

Впрочем, некоторые эксперты считают, что спрос на путёвки восстановится, когда наладится погода.

Комментарии 1
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Прохожий
1 0
Крым курорт??????А по мне так очень дорогая помойка с хамловатым персоналом.
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