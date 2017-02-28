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В России может подорожать сыр

Сегодня 18:30
646
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
turamania.ru

Российские эксперты ожидают рост цен на сыр.

Цены производителей на сыр с начала года выросли на 8 процентов. В ближайшее время аналогичным образом они могут вырасти и в розничной продаже.

Производители объясняют подорожание сыра ростом цен на сырое молоко в конце прошлого года. Они обещают, что до конца года резких скачков цен уже не произойдет, пишут «Известия».

По словам президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, ни опт, ни розница не заинтересованы в снижении своей наценки. Однако если продукта на рынке будет стабильно много или больше, чем россияне смогут купить по поднявшейся цене, наценки могут быть снижены.

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), средняя потребительская цена на сыры сычужные, твёрдые и мягкие в мае 2017 года достигла 474,74 рубля за килограмм. Цена выросла на 2,8 процента с начала года и на 9,7 процента с мая прошлого года.

Комментарии 20
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Хапаразигастус
26 3
За последние пару лет цены на сыр выросли на 300%, о каких 8% идет речь?
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балабол
24 5
Хоть камни с неба!!! Главное КРЫМНАШ!!!
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читатель
4 0
не надо писать что может . по любому подоражает
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Прохожий
17 4
То что снова подорожает все, есть результат преступной политики путина и компании.Уважаемые Путриоты прежде чем обливать грязью мой комментарий приведите контраргументы моей не правоты.
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Лёвушка
10 0
Как будто в общедоступных сферах за 250...300 руб./кг есть в составе молоко? Просто пальмовое масло подорожает.
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Митрич
62 34
То что снова подорожает все, есть результат преступной политики путина и компании.Уважаемые Путриоты прежде чем обливать грязью мой комментарий приведите контраргументы моей не правоты.
За путриотов я не отвечаю, а за себя скажу только то, что обливать грязью твой комментарий для меня не видится возможным по причине полного отсутствия оного. Вопли типа "преступная политика путина" и пр. не являются априори аргументами или даже выражением собственного мнения. Это - диагноз. А отвечать на диагноз - это *********** ему.... Ну кто в здравом уме и трезвой памяти начнет этим заниматься? :-))))

P.S. Я своим комментарием не вышел за рамки приличия? :-)))
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Митрич
43 30
Хоть камни с неба!!! Главное КРЫМНАШ!!!
Мля, ты из какой спячки вылез? Успокойся уже - "крымнаш" уже давно, и проехали!
P.S. Три года жить в подобном "возбуждении"..... У тебя с сердчишком все в порядке? :-))))
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Профессор Преображенский 18
8 2
То что снова подорожает все, есть результат преступной политики путина и компании.Уважаемые Путриоты прежде чем обливать грязью мой комментарий приведите контраргументы моей не правоты.
А что здесь можно обливать или контраргументировать ?
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????
6 0
Какая взаимосвязь между живым молоком и замазкой для окон?! Живое молоко как закупали у крестьян за копейки так и закупают. Пусть хоть на 800% сыромуты поднимают цены на свои химические субстанции под названием |сыр| и сами пусть его хавают!
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Прохожий
21 9
За путриотов я не отвечаю, а за себя скажу только то, что обливать грязью твой комментарий для меня не видится возможным по причине полного отсутствия оного. Вопли типа "преступная политика путина" и пр. не являются априори аргументами или даже выражением собственного мнения. Это - диагноз. А отвечать на диагноз - это *********** ему.... Ну кто в здравом уме и трезвой памяти начнет этим заниматься? :-))))

P.S. Я своим комментарием не вышел за рамки приличия? :-)))
Митрич Вы не Путриот???Весьма сомнительно,ведь такие симптомы характерны адептам этого идола!
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алекс
29 5
Сорта твёрдых сыров скоро на хлеб можно будет мазать, они просто напичканы пальмовым маслом. Теперь о патриотизме. Митрич не реагируй ты так, эти люди это 2% дерьма про которые телеведущий Соловьёв говорил в своей передаче. Их задача здесь устроить провокацию и дискредитировать власть в глазах пользователей интернета.....и вообще мне не очень понятно как вписывается Крым в сырные дела, но видимо у 2% своё видение ситуации.
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павел
6 0
в россии может подорожать все.
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Андрей
4 0
Ничего удивительного в России дорожает все!
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ага .....
7 22
То что снова подорожает все, есть результат преступной политики путина и компании.Уважаемые Путриоты прежде чем обливать грязью мой комментарий приведите контраргументы моей не правоты.
Контраргументы - в ответ на аргументы. Так ведь?
Не вижу аргументов Вашей правоты.
Тогда с какой стати могут появиться контраргументы?
А по части обливания грязью ... так это ваша любимая тема.
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Прохожий
16 4
Контраргументы - в ответ на аргументы. Так ведь?
Не вижу аргументов Вашей правоты.
Тогда с какой стати могут появиться контраргументы?
А по части обливания грязью ... так это ваша любимая тема.
Аргументы моей правоты:хотя бы количество долларовых милиардеров грабящих Россию,оффшоры,убитое образование,наука, медицина,постоянный рост цен,наплевательское отношение к Конституции ,список можно продолжить.
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КоляYeti 13405
15 3
То что снова подорожает все, есть результат преступной политики путина и компании.Уважаемые Путриоты прежде чем обливать грязью мой комментарий приведите контраргументы моей не правоты.
У них один "аргумент" на века, пока их Идол не помрет - "Хто же как не он?". А про сыр - это "привет" от виноградаря Димы, то самое "импортозамещение" о котором он любит хвалится
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КоляYeti 13405
14 35
Контраргументы - в ответ на аргументы. Так ведь?
Не вижу аргументов Вашей правоты.
Тогда с какой стати могут появиться контраргументы?
А по части обливания грязью ... так это ваша любимая тема.
Че воспряли от очередных россказней от Путина по телеку? Лапши с ушей обожрамшись? Он же вас путриотов своей "стабильностью" по 2 раза в год по зомбокремлеящику кормит, результаты где? Экономика как была в анусе, так оттель и не вылазит, ваш Идол сам на форуме в Питере признал, что обстановка с бедностью хуже чем прежде, а вы все умиляетесь тому Гаранту. Гарант то он може и гарант, тока олигархам, своим друзьям и чинушам...
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ёжик.
0 0
а кто его вообще сейчас ест? только по великим праздникам.
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*
2 0
да был бы это сыр
Ага вот мне тоже интересно какая связь между субстанцией, которую у нас по недоразумению сыром кличут, и ценами на молоко? Вот если бы сказали, что связано с ценой на нефть, мне бы было понятно, откуда ноги растут. В то, что в этой фигне содержится молоко, нет, не поверю )))
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