Российские эксперты ожидают рост цен на сыр.

Цены производителей на сыр с начала года выросли на 8 процентов. В ближайшее время аналогичным образом они могут вырасти и в розничной продаже.

Производители объясняют подорожание сыра ростом цен на сырое молоко в конце прошлого года. Они обещают, что до конца года резких скачков цен уже не произойдет, пишут «Известия».

По словам президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, ни опт, ни розница не заинтересованы в снижении своей наценки. Однако если продукта на рынке будет стабильно много или больше, чем россияне смогут купить по поднявшейся цене, наценки могут быть снижены.

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), средняя потребительская цена на сыры сычужные, твёрдые и мягкие в мае 2017 года достигла 474,74 рубля за килограмм. Цена выросла на 2,8 процента с начала года и на 9,7 процента с мая прошлого года.