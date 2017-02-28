Любить родную землю — это так же естественно, как заботиться о своих близких. Мы хотим гордиться родной землёй. Мы хотим, чтобы у наших близких было всё самое лучшее.

Ежедневно тысячи новокузнечан заботливо складывают в продуктовые корзинки аккуратные литровые упаковки, мысленно предвкушая — кто стакан холодненького кефира вместо ужина, кто драники, «плавающие» в сметане, кто манную кашу для обожаемого крохи. И всё это «Родная земля» — молочные продукты, созданные на нашей земле, с заботой об их качестве и пользе, превращающие в реальность нашу мечту о натуральных продуктах в условиях городской жизни.

«Родная земля» — это агропромышленный комплекс с замкнутым циклом производства, выпускающий молоко, сметану, кефир, ряженку, снежок, простоквашу, масло, творог, йогурты популярной в городе торговой марки. И главное — она наша, родная! Есть у «Родной земли» и свои луга, и свои коровники — все в Новокузнецке и Кузбассе. В общем, вечером Бурёнку подоили, а утром наши дети уже с удовольствием прихлёбывают из любимых кружек вкусное молоко.

Всё начинается на Окуневской ферме, специализирующейся на растениеводстве. В округе нет ни одного промышленного предприятия. Здесь — в Промышленновском районе Кемеровской области, по которому бежит весёлая Иня, а на юго-восточной окраине высится покрытый хвойными лесами Салаирский кряж, — экологически чистая природа, высокоплодородные почвы и климат позволяют выращивать высококачественные культуры, идущие на корм довольным жизнью бурёнкам.

Летом они пасутся на местных лугах — идиллическая картинка. А в холодное время с удовольствием питаются в своих тёплых, оборудованных коровниках и телятниках с удобными боксами приготовленными для них кормами, насыщенными всеми нужными витаминами, микро- и макроэлементами. Дойное стадо «Родной земли» насчитывает 806 коров. Здесь же подрастает молодняк — ещё 604 головы. И 282 телёнка — беззаботных, как все дети. Будущие «производители» торговой марки «Родная земля» растут не по дням, а по часам.

Специалисты предприятия сами планируют, какой их подопечным нужен рацион, чтобы телята и коровы были здоровыми, а молоко — вкусным и полезным. Молоко поступает на собственный молочный завод круглый год без проблем и перебоев. За здоровьем животных и качеством сырого молока следит множество специалистов под чутким руководством главного ветеринарного врача. Каждая партия сырья, поступающего на переработку, сопровождается ветеринарным свидетельством установленной формы.

На завод натуральных молочных продуктов оно «едет» с ветерком и комфортом — на современном молоковозе «SCANIA», в цистерне, где поддерживается необходимый температурный режим. И уже в течение суток превращается в готовые симпатичные упаковки молока, сметаны, кефира, ряженки, снежка, простокваши, масла, творога и йогуртов «Родной земли».

Все производственные процессы находятся под пристальным контролем высококвалифицированных специалистов, знающих каждую тонкость и традиционные способы молочного производства. Они не только лучшие в своей профессии — они её по-настоящему любят. Естественно, продукция «Родной земли» производится в соответствии с требованиями ГОСТ и соблюдением технологических инструкций.

На заводе действует система управления, сертифицированная по международным стандартам ISO 9001, 22 000, что гарантирует качество и безопасность выпускаемой продукции. Для упаковок используются современные премиальные материалы. Натуральность и высокое качество продукции торговой марки «Родная земля» неоднократно отмечалось самыми заметными на рынке наградами — «Бренд Кузбасса 2015», «Бренд Кузбасса 2016», «Сто лучших товаров России 2016», «Лучшие товары Кузбасса» и другими. Но главную оценку этим продуктам дают сами потребители, утверждающие, что у «Родной земли» вкус, как из детства.

Молоко не любить невозможно, ну, а если лично у вас этот продукт большой симпатии не вызывает, то значит, вы просто любите… ряженку, кефир, снежок, сметану, творог или масло. Конечно, торговой марки «Родная земля» — едим и пьём своё, родное!