Роспотребнадзор по Кемеровской области нашёл в Кузбасссе 20 пляжей, где вода и почва не соответствуют нормам.

Так, проверку по санитарно-химическим и микробиологическим показателям воды не прошли места отдыха:

Юрга, пляж «Юргинское водохранилище» Искитимке;

Новокузнецк, пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры;

Новокузнецк, пляж «Нептун», Запсибовские карьеры;

Новокузнецк, пляж «Юга», Байдаевские карьеры;

Новокузнецк, пляж «Пурга», Байдаевские карьеры;

Новокузнецк, «Парк культуры и отдыха «Водный», река Кондома;

Новокузнецк, пляж «Уют» на Кондоме;

Новокузнецк, пляж «Черемушки» на Кондоме;

Новокузнецк, пляж «Левобережный» на Томи;

Новокузнецкий район, пляж «Мираж», на Томи;

Калтан, зона отдыха «Озерки» на Кондоме;

Осинники, зона отдыха «Чайка» на Кондоме;

Междуреченск, место отдыха в районе товарищества «Мечта» на Томи;

Междуреченск, место отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс» на реке Уса;

Кемерово, место отдыха на озере «Красное»;

Кемерово, место отдыха ООО «Чайка» на Томи;

Кемерово, ООО «Клеопатра», пруды Плодопитомника;

Кемеровский муниципальный район, район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, река Томь;

Кемеровский муниципальный район, район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения;

Киселевск, с. Верх-Чумыш правый берег река Кара-Чумыш.

На этих пляжах и местах отдыха установили знак «Купание запрещено», сообщили в ведомстве.

А вот места, которые не прошли санитарно-химическую проверку почвы:

Новокузнецк, пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры; Новокузнецк, пляж «Нептун», Запсибовские карьеры; Кемеровский муниципальный район, район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, Томь; Кемеровский муниципальный район, район кафе «Фортуна» 300 м от деревни Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения.

Несмотря на обещанные синоптиками дожди, в Кузбассе в ближайшие дни всё равно сохранится подходящая для пляжа погода. Ранее ВашГород.ру публиковал советы, как новичку научиться плавать.