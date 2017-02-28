Роспотребнадзор по Кемеровской области нашёл в Кузбасссе 20 пляжей, где вода и почва не соответствуют нормам.
Так, проверку по санитарно-химическим и микробиологическим показателям воды не прошли места отдыха:
- Юрга, пляж «Юргинское водохранилище» Искитимке;
- Новокузнецк, пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры;
- Новокузнецк, пляж «Нептун», Запсибовские карьеры;
- Новокузнецк, пляж «Юга», Байдаевские карьеры;
- Новокузнецк, пляж «Пурга», Байдаевские карьеры;
- Новокузнецк, «Парк культуры и отдыха «Водный», река Кондома;
- Новокузнецк, пляж «Уют» на Кондоме;
- Новокузнецк, пляж «Черемушки» на Кондоме;
- Новокузнецк, пляж «Левобережный» на Томи;
- Новокузнецкий район, пляж «Мираж», на Томи;
- Калтан, зона отдыха «Озерки» на Кондоме;
- Осинники, зона отдыха «Чайка» на Кондоме;
- Междуреченск, место отдыха в районе товарищества «Мечта» на Томи;
- Междуреченск, место отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс» на реке Уса;
- Кемерово, место отдыха на озере «Красное»;
- Кемерово, место отдыха ООО «Чайка» на Томи;
- Кемерово, ООО «Клеопатра», пруды Плодопитомника;
- Кемеровский муниципальный район, район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, река Томь;
- Кемеровский муниципальный район, район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения;
- Киселевск, с. Верх-Чумыш правый берег река Кара-Чумыш.
На этих пляжах и местах отдыха установили знак «Купание запрещено», сообщили в ведомстве.
А вот места, которые не прошли санитарно-химическую проверку почвы:
- Новокузнецк, пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры;
- Новокузнецк, пляж «Нептун», Запсибовские карьеры;
- Кемеровский муниципальный район, район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, Томь;
- Кемеровский муниципальный район, район кафе «Фортуна» 300 м от деревни Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения.
Несмотря на обещанные синоптиками дожди, в Кузбассе в ближайшие дни всё равно сохранится подходящая для пляжа погода. Ранее ВашГород.ру публиковал советы, как новичку научиться плавать.
У вас бабла на Канары поехать нет, и имений в Италии тоже нет, так что купайтесь здесь, на Томи, как и сотню-другую лет назад наши деды, прадеды и прапрадеды!