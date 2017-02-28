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В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей

Сегодня 07:10
1122
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Роспотребнадзор по Кемеровской области нашёл в Кузбасссе 20 пляжей, где вода и почва не соответствуют нормам.

Так, проверку по санитарно-химическим и микробиологическим показателям воды не прошли места отдыха:

  • Юрга, пляж «Юргинское водохранилище» Искитимке;
  • Новокузнецк, пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры;
  • Новокузнецк, пляж «Нептун», Запсибовские карьеры;
  • Новокузнецк, пляж «Юга», Байдаевские карьеры;
  • Новокузнецк, пляж «Пурга», Байдаевские карьеры;
  • Новокузнецк, «Парк культуры и отдыха «Водный», река Кондома;
  • Новокузнецк, пляж «Уют» на Кондоме;
  • Новокузнецк, пляж «Черемушки» на Кондоме;
  • Новокузнецк, пляж «Левобережный» на Томи;
  • Новокузнецкий район, пляж «Мираж», на Томи;
  • Калтан, зона отдыха «Озерки» на Кондоме;
  • Осинники, зона отдыха «Чайка» на Кондоме;
  • Междуреченск, место отдыха в районе товарищества «Мечта» на Томи;
  • Междуреченск, место отдыха в районе кинотеатра «Кузбасс» на реке Уса;
  • Кемерово, место отдыха на озере «Красное»;
  • Кемерово, место отдыха ООО «Чайка» на Томи;
  • Кемерово, ООО «Клеопатра», пруды Плодопитомника;
  • Кемеровский муниципальный район, район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, река Томь;
  • Кемеровский муниципальный район, район кафе «Фортуна» 300 м от д. Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения;
  • Киселевск, с. Верх-Чумыш правый берег река Кара-Чумыш.

На этих пляжах и местах отдыха установили знак «Купание запрещено», сообщили в ведомстве.

А вот места, которые не прошли санитарно-химическую проверку почвы:

  1. Новокузнецк, пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры;
  2. Новокузнецк, пляж «Нептун», Запсибовские карьеры;
  3. Кемеровский муниципальный район, район кафе «Лазурный берег» Суховского сельского поселения, Томь;
  4. Кемеровский муниципальный район, район кафе «Фортуна» 300 м от деревни Тебеньковка Елыкаевского сельского поселения.

Несмотря на обещанные синоптиками дожди, в Кузбассе в ближайшие дни всё равно сохранится подходящая для пляжа погода. Ранее ВашГород.ру публиковал советы, как новичку научиться плавать.

Комментарии 6
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Хи-хи-хи
6 0
Уже 20 (!) июня, народ давно отдыхает на водоёмах, а Роспотребнадзор только проверяет. Ну, к ноябрю проверку закончат, а до мая следующего года будут недостатки устранять!
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Елена
0 0
Я так понимаю только в Топольниках купаться можно?
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Алекс
2 0
А почему пляж Дельфин и Нептун вошли в оба списка? Так там можно купаться или нет?!
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Саша
0 0
Я так понимаю только в Топольниках купаться можно?
Ага, а нырять с набережной возле Ленты
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нептун и дельфин
1 0
Дебилы!!!вы ,вообще,читаете то,что пишите???
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да-да
0 0
Я так понимаю только в Топольниках купаться можно?
Нужно!
У вас бабла на Канары поехать нет, и имений в Италии тоже нет, так что купайтесь здесь, на Томи, как и сотню-другую лет назад наши деды, прадеды и прапрадеды!
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