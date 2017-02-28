Современная российская поп-звезда — вот идеал артиста, который новокузнечане хотят видеть на площади торжеств на День города.

Это получится, если соединить самые популярные ответы из опроса от ВашГород.ру, который мы запустили на той неделе. Напомним, мы узнавали у горожан, какая знаменитость пришлась бы им по душе на 399-летие Новокузнецка.

Если соединить вместе вторые по популярности результаты, получится зарубежная рок-звезда 80-х-90-х годов.

Рэп и шансон слушать на День города почти никто не хочет — варианты набрали по 9% и 8% голосов. В вопросе о «старичках» и «новичках» эстрады мнения разделились — 44% хотят послушать современных исполнителей, 30% - звёзд 80-х-90-х годов. 26% желают звезду двухтысячных.

А вот в вопросе о «нашей» и «не нашей звезде» новокузнечане ясно выразили свою позицию — 74% за отечественную звезду, остальные за зарубежную.

Напомним, ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что на День города у нас, вероятней всего, выступит знаменитость.