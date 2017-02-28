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Россияне стали реже есть хлеб

Сегодня 07:30
407
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yt3.ggpht.com

В России резко сократилось потребление хлеба.

За последние десять лет оно упало на четверть. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет Агентство новостей розничной торговли.

Министр уточнил, что падение популярности этого продукта вызвано выбором потребителя и не связано с сокращением доходов населения или дефицитом хлеба.

Чтобы лучше понять происходящее, российские власти с помощью проекта «Роскачество» изучат состояние рынка хлеба в разрезе федеральных округов. Результаты исследования будут подведены в июле 2017 года. Контроль над рынком хлеба государство потеряло в конце 2004 года. Тогда была ликвидирована Росхлебинспекция, отвечавшая за проверки качества.

Комментарии 7
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олег
13 0
хлеб стали делать из клейстера какого то, полдня полежит и плесень пошла
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Кузня родная 4019
6 0
Да потому что то что нам продают жрать невозможно...
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Светик Я
8 0
Проще купить хлебопечку и печь в ней, что я и сделала и уже третий месяц пеку, лежит по 3-4 дня и все равно вкусный, а в магазине это ужасный хлеб
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Егерь Дима
7 0
Чувствую грядет удорожание хлеба.
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председатель общества трезвости
1 0
Все, кто на ЗОЖе,хлеб мало жрут.
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Венz
0 0
Мантурова бы посадить на тот хлеб, что в наших магазинах, его быстро бы изжога одолела и он бы не порол чушь!
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Сюся
0 0
хлеб стали делать из клейстера какого то, полдня полежит и плесень пошла
Даже грузчики, которые возят хлеб по магазинам не скрывают, что не проданное старье замешивают в новую выпечку.
И как такой хлеб есть?
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