В России резко сократилось потребление хлеба.

За последние десять лет оно упало на четверть. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет Агентство новостей розничной торговли.

Министр уточнил, что падение популярности этого продукта вызвано выбором потребителя и не связано с сокращением доходов населения или дефицитом хлеба.

Чтобы лучше понять происходящее, российские власти с помощью проекта «Роскачество» изучат состояние рынка хлеба в разрезе федеральных округов. Результаты исследования будут подведены в июле 2017 года. Контроль над рынком хлеба государство потеряло в конце 2004 года. Тогда была ликвидирована Росхлебинспекция, отвечавшая за проверки качества.