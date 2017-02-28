Новокузнечан приглашают на акцию «Свеча памяти»
Сегодня 07:40
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Она состоится в День памяти и скорби, 22 июня.
Горожан, желающих присоединиться к акции, приглашают в 8:00 на Мемориальный комплекс «Бульвар героев».
Каждый желающий может прийти со своей свечой и зажечь её в память о трагических событиях июня 1941 года и всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину в период Великой отечественной войны 1941−1945 годов, — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
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