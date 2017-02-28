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Новокузнечан приглашают на акцию «Свеча памяти»

Сегодня 07:40
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yuga.ru

Она состоится в День памяти и скорби, 22 июня.

Горожан, желающих присоединиться к акции, приглашают в 8:00 на Мемориальный комплекс «Бульвар героев».

Каждый желающий может прийти со своей свечой и зажечь её в память о трагических событиях июня 1941 года и всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину в период Великой отечественной войны 1941−1945 годов, — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Комментарии 3
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Очередная тупость. Кому это надо? При СССР не было такого идиотизма.
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Венz
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Очередная тупость. Кому это надо? При СССР не было такого идиотизма.
При СССР народ делом занимался, работал. А сегодня у народа работы нет, да и у эффективных менеджеров руководить не получается, вот они и придумывают разные ШОУ, вплоть до паразитирования на знаменательных датах.
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