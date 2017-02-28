Она состоится в День памяти и скорби, 22 июня.

Горожан, желающих присоединиться к акции, приглашают в 8:00 на Мемориальный комплекс «Бульвар героев».

Каждый желающий может прийти со своей свечой и зажечь её в память о трагических событиях июня 1941 года и всех тех, кто отдал свою жизнь за Родину в период Великой отечественной войны 1941−1945 годов, — сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.