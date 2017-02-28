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Сибирские учёные создали спрей для выявления раковых клеток при операции

Сегодня 09:29
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
oncology.popmed.ru

Хирурги уже провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга с использованием нового препарата.

Спрей-оптомер разработали учёные из Красноярска совместно с канадскими специалистами в лаборатории Биомолекулярных и медицинских технологий КрасГМУ. Он создан на основе традиционного ДНК-оптомера, однако его эффективность гораздо выше существующих сейчас подобных контрастных веществ, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Суть работы нового препарата состоит в следующем: во время его распыления в зоне локализации опухоли, он «подсвечивает» поражённые участки здоровой ткани. Это позволяет хирургу обнаружить под микроскопом даже самые маленькие очаги, не видимые простым глазом, но являющиеся наиболее опасными, и удалить их.

Это значительно упрощает работу врачей и, самое главное, позволяет более точно определять действительные границы опухоли, что в дальнейшем, после проведения операции, несравненно увеличивает шансы больного на выздоровление, — отмечается в сообщении ведомства.

В дальнейшем спрей планируется выпускать в промышленных масштабах. Сейчас решаются технические вопросы, относящиеся к его сертификации и последующему выпуску в промышленных масштабах нового спрея-оптомера.

Комментарии 1
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И Бога не боятся!
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Народ мрёт от онкологии десятками, сотнями тысяч, а эти шарлатаны всё что-то открывают, открывают, и всё у них сенсации, но когда до дела дойдёт, то оказывается всё наше руководство прётся лечиться в Израиль, Германию, а простой народ мрёт...
Может власти этого и добиваются, а вот эти вбросы, чтобы не бузили, а умирали спокойно?
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