Хирурги уже провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга с использованием нового препарата.

Спрей-оптомер разработали учёные из Красноярска совместно с канадскими специалистами в лаборатории Биомолекулярных и медицинских технологий КрасГМУ. Он создан на основе традиционного ДНК-оптомера, однако его эффективность гораздо выше существующих сейчас подобных контрастных веществ, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Суть работы нового препарата состоит в следующем: во время его распыления в зоне локализации опухоли, он «подсвечивает» поражённые участки здоровой ткани. Это позволяет хирургу обнаружить под микроскопом даже самые маленькие очаги, не видимые простым глазом, но являющиеся наиболее опасными, и удалить их.

Это значительно упрощает работу врачей и, самое главное, позволяет более точно определять действительные границы опухоли, что в дальнейшем, после проведения операции, несравненно увеличивает шансы больного на выздоровление, — отмечается в сообщении ведомства.

В дальнейшем спрей планируется выпускать в промышленных масштабах. Сейчас решаются технические вопросы, относящиеся к его сертификации и последующему выпуску в промышленных масштабах нового спрея-оптомера.