Новосибирские учёные разработали необычный фермент для сыра. Специалисты обещают: скоро в Сибири появятся новые виды сыров.

Модифицированный фермент химозин получили методом компьютерного моделирования, сообщает пресс-служба НГУ. Разработка совместная — над очередным проектом импортозамещения работают учёные из НГУ, научного центра «Вектор» и Алтайского госуниверситета, рассказала заведующая лабораторией структурной информатики и молекулярного моделирования НГУ Анастасия Бакулина.

«Эту работу начали в Алтайском государственном университете. На первом этапе участниками бюро „УМНИК“ был экспериментально получен рекомбинантный химозин коровы, показано, что он функционирует, этим заинтересовались местные производители сыра. Они и предложили сделать модификации для изменения термостабильности химозина. Эта задача интересна и с научной точки зрения, и с практической».

Сейчас рекомбинантный химозин в России не производят — сибирская разработка стала поистине уникальной. Учёные отмечают — они хотят не просто воссоздать западный фермент, а создать свой собственный продукт с интересными свойствами. И по многим параметрам наш фермент будет лучше иностранных разработок.

Напомним, уже существующие сыры в России в скором времени могут подорожать.