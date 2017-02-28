Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кузбассе нашли 20 опасных пляжей
Здоровый город

Кузбасские врачи признаны лучшими в России

Сегодня 09:56
58
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img-fotki.yandex.ru

Медики из Кузбасса стали победителями и призёрами всероссийского профессионального конкурса.

Врачей оценивали за профессиональное мастерство, организаторские способности, участие в общественной жизни и научной деятельности.

Всего в конкурсе участвовали 653 специалиста из 62 субъектов России. По итогам работы центральной конкурсной комиссии кузбасские специалисты стали победителями и призёрами в своих номинациях, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Лучшим кардиологом признана врач Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени Леонида Барбараша Евгения Тавлуева. В номинации «Лучший фтизиатр» победила врач-фтизиатр Новокузнецкого клинического противотуберкулезного диспансера Ирина Викторова.

Лучшим врачом скорой медицинской помощи стал сотрудник Прокопьевской городской станции скорой медицинской помощи Александр Бумгартен. Лучшим участковым педиатром — врач-педиатр Яйской районной больницы Татьяна Зеленова.

В номинации «Лучший санитарный врач» второе место завоевала заведующая эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии Кемеровской области Нина Медведева.

Третье место заняли: в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» — врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Сатеник Клочкова-Абельянц. В номинации «Лучший эндокринолог» — врач Кемеровской областной клинической больницы имени Степана Беляева Татьяна Еленская.

В номинации «Лучший акушер-гинеколог» «бронзу» взяла заведующая женской консультацией — врач-акушер-гинеколог Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени Леонида Барбараша Любовь Николаева.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ