Медики из Кузбасса стали победителями и призёрами всероссийского профессионального конкурса.

Врачей оценивали за профессиональное мастерство, организаторские способности, участие в общественной жизни и научной деятельности.

Всего в конкурсе участвовали 653 специалиста из 62 субъектов России. По итогам работы центральной конкурсной комиссии кузбасские специалисты стали победителями и призёрами в своих номинациях, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Лучшим кардиологом признана врач Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени Леонида Барбараша Евгения Тавлуева. В номинации «Лучший фтизиатр» победила врач-фтизиатр Новокузнецкого клинического противотуберкулезного диспансера Ирина Викторова.

Лучшим врачом скорой медицинской помощи стал сотрудник Прокопьевской городской станции скорой медицинской помощи Александр Бумгартен. Лучшим участковым педиатром — врач-педиатр Яйской районной больницы Татьяна Зеленова.

В номинации «Лучший санитарный врач» второе место завоевала заведующая эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии Кемеровской области Нина Медведева.

Третье место заняли: в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» — врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Сатеник Клочкова-Абельянц. В номинации «Лучший эндокринолог» — врач Кемеровской областной клинической больницы имени Степана Беляева Татьяна Еленская.

В номинации «Лучший акушер-гинеколог» «бронзу» взяла заведующая женской консультацией — врач-акушер-гинеколог Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени Леонида Барбараша Любовь Николаева.