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В крупном сибирском лагере «Юбилейный» выяснили причину массовой болезни детей

Сегодня 09:59
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Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuzbass.san-rasswet.ru

Вспышка ОРВИ в детском лагере «Юбилейный», расположенном в Бердске Новосибирской области, произошла по вине одного из сотрудников.

Как передают «Вести Новосибирск» со ссылкой на заместителя губернатора Новосибирской области Александра Титкова, причиной стала инфекция.

«Инфекция была у одного из сотрудников, работающих на пищеблоке. Инфекция, как медики говорят, такой непростой этиологии: она даёт симптомы, начиная от ангины, конъюнктивита и заканчивая кишечными заболеваниями — и всё это даёт одна этиология. Когда мы поняли, что ситуация развивается, лагерь был на 550 мест — это очень плотное заселение — было принято решение о его закрытии», — рассказал он.

По его словам, всем родителям отравившихся детей была предложена финансовая компенсация. Кроме того, они получат возможность заехать в осенний период на тех же условиях, если посчитают нужным.

Следующая смена в лагере должна начаться 25 июня, поэтому сейчас здесь проводятся необходимые замеры и обследования персонала. Если к этому моменту специалисты снизят риск появления инфекции, то «Юбилейный» откроется вовремя.

Как писал ВашГород.ру, всего в лагере заболели 56 детей из 500, отдыхавших там. После того, как стало известно о болезни отдыхающих, родители в экстренном порядке стали вывозить их из лагеря.

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