Вспышка ОРВИ в детском лагере «Юбилейный», расположенном в Бердске Новосибирской области, произошла по вине одного из сотрудников.

Как передают «Вести Новосибирск» со ссылкой на заместителя губернатора Новосибирской области Александра Титкова, причиной стала инфекция.

«Инфекция была у одного из сотрудников, работающих на пищеблоке. Инфекция, как медики говорят, такой непростой этиологии: она даёт симптомы, начиная от ангины, конъюнктивита и заканчивая кишечными заболеваниями — и всё это даёт одна этиология. Когда мы поняли, что ситуация развивается, лагерь был на 550 мест — это очень плотное заселение — было принято решение о его закрытии», — рассказал он.

По его словам, всем родителям отравившихся детей была предложена финансовая компенсация. Кроме того, они получат возможность заехать в осенний период на тех же условиях, если посчитают нужным.

Следующая смена в лагере должна начаться 25 июня, поэтому сейчас здесь проводятся необходимые замеры и обследования персонала. Если к этому моменту специалисты снизят риск появления инфекции, то «Юбилейный» откроется вовремя.

Как писал ВашГород.ру, всего в лагере заболели 56 детей из 500, отдыхавших там. После того, как стало известно о болезни отдыхающих, родители в экстренном порядке стали вывозить их из лагеря.