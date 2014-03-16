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Недвижимость и строительство

В России грядёт резкий спад жилищного строительства

Сегодня 10:15
532
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Центральный банк России спрогнозировал спад жилищного строительства в 2017 году.

Как отмечают эксперты, спад будет неглубоким. Дальнейший рост будет возможным при поддержки госпрограмм, сообщает «Интерфакс».

«Основной спад в жилищном строительстве может прийтись на 2017 год. В то же время он, вероятно, не будет глубоким, о чем свидетельствуют ожидания предприятий относительно стабилизации уровня цен в отрасли в апреле-июне 2017 года», — отмечается в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка.

Отметим, в 2016 году жилищное строительство сократилось на 6,5%. В начале 2017 его падение ускорилось. Особенно активно спад наблюдался в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

В Новосибирске с января по май 2017 года введено 217 639 кв. м жилья. В 2016 году за этот же период было сдано 364 410 кв. м. В Кузбассе не теряет позиции по вводу жилья лишь Кемерово. За пять месяцев 2017 года в Кемерове перевыполнен план по вводу нового жилья на 44%. А в Новокузнецке этот показатель недотягивает до нормы — за январь-май план выполнен лишь на 18%.

Комментарии 6
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Александра
1 11
В этом году мне предстоит поступление в ВУЗ.Вариантов было несколько,но после тестирования я определилась с приоритетом выбора!Я думаю,что такое тестирование могло бы помочь многим выпускникам школы.
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16 0
В этом году мне предстоит поступление в ВУЗ.Вариантов было несколько,но после тестирования я определилась с приоритетом выбора!Я думаю,что такое тестирование могло бы помочь многим выпускникам школы.
Ты спайсов покурила?
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0 0
В этом году мне предстоит поступление в ВУЗ.Вариантов было несколько,но после тестирования я определилась с приоритетом выбора!Я думаю,что такое тестирование могло бы помочь многим выпускникам школы.
Мда...

И это - текст человека, окончившего среднюю школу?!!
И вот эти люди потом идут в ВУЗ?!!
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Алекс
1 0
Мля, в Кузне давно уже спад строительства! Корреспондентам уже нечего писать? Лучше местные новости освещайте! Про "Велобум" почему не писали?
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т
0 0
Мля, в Кузне давно уже спад строительства! Корреспондентам уже нечего писать? Лучше местные новости освещайте! Про "Велобум" почему не писали?
Тебе писали про летний PROкач. Тебе мало что ли? Там телочка была зачодная. Попка прям такая УХ!
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а?!
0 1
Вооо, блииин, а как же реновация?!!!
Ну Зюга с Мироном же обещали?!!
А мы в новую хату к концу года собрались.
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