Центральный банк России спрогнозировал спад жилищного строительства в 2017 году.

Как отмечают эксперты, спад будет неглубоким. Дальнейший рост будет возможным при поддержки госпрограмм, сообщает «Интерфакс».

«Основной спад в жилищном строительстве может прийтись на 2017 год. В то же время он, вероятно, не будет глубоким, о чем свидетельствуют ожидания предприятий относительно стабилизации уровня цен в отрасли в апреле-июне 2017 года», — отмечается в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка.

Отметим, в 2016 году жилищное строительство сократилось на 6,5%. В начале 2017 его падение ускорилось. Особенно активно спад наблюдался в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

В Новосибирске с января по май 2017 года введено 217 639 кв. м жилья. В 2016 году за этот же период было сдано 364 410 кв. м. В Кузбассе не теряет позиции по вводу жилья лишь Кемерово. За пять месяцев 2017 года в Кемерове перевыполнен план по вводу нового жилья на 44%. А в Новокузнецке этот показатель недотягивает до нормы — за январь-май план выполнен лишь на 18%.